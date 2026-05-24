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La “Cambiatón Mundialista” organizada por Municipalidad tuvo una gran convocatoria

Los participantes contaron con espacios de intercambio libre de figuritas, metegoles, trivias mundialistas, música ,sorteos de paquetes de figuritas y álbumes.

Hoy 13:32
Cambiatón en la municipalidad

Con una gran convocatoria de público se realizó la “Cambiatón Mundialista” organizada por la Municipalidad de la Capital, en la explanada de Casa Central.

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El encuentro coordinado por la Dirección de Juventud de la consistió en una propuesta recreativa y participativa destinada a vecinos y fanáticos del fútbol que intercambiaron figuritas, para sus álbumes en los días previos de un nuevo Mundial.

Los participantes contaron con espacios de intercambio libre de figuritas, metegoles, trivias mundialistas, música ,sorteos de paquetes de figuritas y álbumes. 

La iniciativa busca generar un espacio de encuentro e integración para chicos, jóvenes y familias, promoviendo actividades recreativas y el espíritu de comunidad a través de una de las grandes pasiones populares de los argentinos, como lo es el fútbol.

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