“Tiempo de Lumbreras” reunió música, poesía y literatura con acompañamiento del municipio

El evento cultural se desarrolló en la Plaza Mauricio Rojas con música en vivo, poesía, lecturas e intercambio de libros, acompañado por vecinos y artistas locales.

Hoy 14:29

Con el acompañamiento de la Municipalidad de La Banda, se desarrolló el encuentro artístico itinerante “Tiempo de Lumbreras” en la Plaza Mauricio Rojas, sobre avenida Besares, donde vecinos y familias disfrutaron de una tarde colmada de arte, música y literatura.

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El evento contó con música en vivo, poesía, lecturas, participación de artistas locales y espacios de intercambio cultural, generando un ámbito de encuentro y expresión para la comunidad bandeña.

Además, durante la jornada se realizó una propuesta de intercambio de libros, donde los asistentes pudieron canjear, vender y regalar ejemplares, promoviendo el hábito de la lectura y el intercambio de experiencias culturales.

La organizadora del evento, Mariela Carabajal, expresó su satisfacción por la realización del primer encuentro: “Estamos contentos de que se haya podido hacer. Se venía gestando desde hace tiempo y hoy pudimos compartir con muchísimos artistas en un ambiente muy cálido y lindo, con poesía, música y diferentes propuestas que hemos preparado para esta jornada”.

Asimismo, destacó el interés de personas de otras localidades en sumarse a futuras ediciones: “Ya nos están diciendo incluso de otros lugares que quieren venir y compartir lo que escriben y escuchar también lo que se produce aquí en La Banda”.

Carabajal también invitó a quienes deseen participar de próximos encuentros culturales a comunicarse al número 3855-20-2636 o a través de las redes sociales de la organización. Además, compartió una reflexión personal sobre la lectura y recordó que uno de los libros que más la marcó en su infancia fue “El Lobo Estepario”, obra que despertó su pasión por la literatura y la escritura.

Finalmente, desde el municipio destacaron la importancia de continuar acompañando este tipo de iniciativas culturales que fortalecen los espacios de encuentro, promueven el arte local y generan nuevas oportunidades de participación para artistas y vecinos, en el marco de las políticas culturales impulsadas por la gestión del intendente Ing. Roger Elías Nediani.