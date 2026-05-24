Las Termas: detuvieron a un “trapito” de 19 años con pedido de captura nacional por narcotráfico

El procedimiento se realizó este domingo por la mañana durante un recorrido preventivo de la Unidad Táctica Motorizada. El joven quedó detenido por disposición del fiscal Rafael Zanni.

Hoy 16:05

Un joven de 19 años que trabajaba como cuidacoches fue detenido este domingo en la ciudad de Las Termas de Río Hondo, luego de que efectivos policiales comprobaran que tenía un pedido de captura nacional vinculado a una causa por narcotráfico.

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El operativo tuvo lugar alrededor de las 09:49 en la intersección de calles Pablo Lescano y Pasaje Latinoamericano, mientras personal de la División Prevención de la Unidad Táctica Motorizada (U.T.M.) realizaba recorridos de rutina por la zona.

Según informaron fuentes policiales, los uniformados procedieron a identificar verbalmente al joven que se encontraba desempeñándose como “trapito”. Al consultar sus datos mediante el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), el resultado fue positivo por un requerimiento judicial vigente.

El sospechoso fue identificado como Alexis Nahaum Ruiz, domiciliado en el barrio Agua Santa. Sobre él pesaba una orden de detención nacional en el marco de una causa caratulada “García Víctor y otros s/ Tenencia de estupefacientes con fines de comercialización doblemente agravada”.

De acuerdo con la información oficial, la investigación está relacionada con presuntas infracciones contempladas en los artículos 5 y 11 de la Ley de Estupefacientes N° 23.737, en perjuicio de la salud y la seguridad pública.

Tras confirmarse la medida judicial, los efectivos se comunicaron con el fiscal de turno, Dr. Rafael Zanni, quien dispuso que el joven permanezca alojado en sede policial en calidad de detenido mientras se concretan los trámites y actuaciones de rigor.