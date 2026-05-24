Polémica por un mapa difundido por Milei: faltaban Tucumán y las Malvinas

El gráfico difundido por el Presidente y dirigentes libertarios mostraba datos económicos provinciales, pero usuarios advirtieron inconsistencias geográficas como la ausencia de Tucumán y las Islas Malvinas.

Hoy 16:34

El presidente Javier Milei compartió en sus redes sociales un gráfico sobre la actividad económica provincial correspondiente a marzo de 2026, con el objetivo de destacar indicadores de crecimiento y cuestionar la gestión del gobernador bonaerense Axel Kicillof. Sin embargo, la publicación rápidamente generó repercusiones debido a distintos errores geográficos presentes en el mapa.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El material, difundido también por funcionarios y dirigentes de La Libertad Avanza, mostraba variaciones interanuales de la actividad económica en las provincias argentinas. No obstante, usuarios en redes sociales señalaron que el gráfico omitía la provincia de Tucumán y las Islas Malvinas, además de presentar distorsiones en la forma de algunos distritos.

Según las publicaciones oficiales, el mapa habría sido tomado de un informe económico de la IAE Business School. Sin embargo, la institución aclaró posteriormente que el gráfico no había sido elaborado por esa entidad ni formaba parte de sus informes oficiales.

Entre quienes compartieron el contenido estuvo Felipe Núñez, asesor del ministro de Economía Luis Caputo, quien utilizó el gráfico para defender políticas vinculadas al RIGI. También el embajador argentino ante la Unión Europea y Bélica, Fernando Iglesias, replicó la publicación con críticas hacia la administración bonaerense.

Las inconsistencias cartográficas también fueron cuestionadas por integrantes del propio oficialismo. El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, manifestó en redes sociales que el mapa presentaba errores evidentes y pidió revisar el contenido antes de publicarlo.

Además, el sitio de verificación Chequeado calificó como falsa la imagen difundida en redes sociales. Según explicó el medio, el mapa no pertenece a ningún informe oficial de la IAE Business School y presenta múltiples inconsistencias, como la ausencia de Tucumán y las Islas Malvinas, además de deformaciones en distintas provincias que serían compatibles con una generación mediante inteligencia artificial.