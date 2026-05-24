Condenan a hombre por amenazar y atacar a su hermana en Salta

Un hombre fue condenado a diez meses de prisión efectiva tras amenazar y atacar a su hermana en Villa Mitre, Salta.

Hoy 16:29

Un hombre ha sido condenado a diez meses de prisión efectiva tras ser hallado responsable de amenazar, robar y desobedecer una orden judicial en perjuicio de su hermana, en el barrio Villa Mitre. Esta condena se dictó en el marco de un juicio abreviado, tras una investigación conducida por la Fiscalía Penal de Violencia Familiar y de Género N° 2.

Las denuncias fueron presentadas entre marzo y abril de este año y detallan una serie de episodios de violencia familiar que la mujer sufrió a manos de su hermano, quien contaba con una restricción judicial que le prohibía acercarse a ella y a su hogar.

De acuerdo con las denuncias, el acusado se presentaba repetidamente en la vivienda para exigir dinero. Ante la negativa de su hermana, reaccionaba con amenazas e intimidaciones.

En uno de los incidentes, la víctima reportó que el hombre le advirtió que la iba a matar y que también amenazó con dañar sus bienes. Las amenazas se extendieron incluso a la hija menor de la denunciante.

La investigación reveló que el 10 de abril, el acusado causó daños a una camioneta Fiat Fiorino estacionada en el domicilio familiar, rompiendo vidrios, afectando el cableado y sustrayendo la batería y la patente delantera.

A pesar de las medidas cautelares impuestas por la Justicia, el hombre continuó acercándose al domicilio hasta ser finalmente detenido por la policía el 19 de abril.

La Fiscalía lo imputó por amenazas, robo y desobediencia judicial, delitos por los que fue condenado a diez meses de prisión de cumplimiento efectivo.