Israel anunció que abatió a un miembro de Hamas vinculado al ataque del 7 de octubre

Las Fuerzas de Defensa israelíes identificaron al fallecido como un francotirador del Batallón Zeitoun que habría participado en la infiltración a la base militar de Zikim durante la ofensiva de 2023.

Hoy 17:22

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron este domingo que abatieron a Louay Hisham Mahmoud Basal, un integrante de Hamas acusado de haber participado en el ataque del 7 de octubre de 2023 contra la base militar de Zikim, en el sur de Israel.

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Según detalló el ejército israelí, Basal era francotirador del Batallón Zeitoun de la Brigada de la Ciudad de Gaza y representaba “una amenaza inmediata” para las tropas desplegadas en la Franja. De acuerdo con el comunicado oficial, el operativo fue realizado mediante un “ataque de precisión” ejecutado el viernes y contó con tareas de vigilancia aérea y el uso de munición guiada para minimizar riesgos sobre la población civil.

La base de Zikim fue uno de los puntos atacados por comandos de Hamas durante la ofensiva del 7 de octubre de 2023, en la que murieron alrededor de 1.200 personas y otras 251 fueron secuestradas, según datos oficiales israelíes. Las FDI señalaron además que continúan operando en el marco del alto el fuego vigente y que seguirán actuando frente a cualquier amenaza inmediata.

El anuncio se produjo en una jornada marcada también por nuevas víctimas civiles en la Franja de Gaza. Durante la madrugada, un bombardeo israelí sobre un bloque de viviendas en el campo de refugiados de Nuseirat dejó muertos a un hombre, su esposa y su hijo de cinco meses, de acuerdo con información difundida por el Hospital Al Aqsa.

Más tarde, fuentes médicas del Hospital Al Shifa reportaron la muerte de un joven palestino en el campo de refugiados de Yabalia, mientras que también fue recuperado el cuerpo de un niño de ocho años desaparecido tras otro ataque ocurrido el sábado contra un puesto policial en el norte de Gaza.

Según el Ministerio de Sanidad gazatí, controlado por Hamas, desde el inicio de la ofensiva israelí en octubre de 2023 murieron más de 72 mil personas en la Franja, mientras que otras 172 mil resultaron heridas. Las autoridades locales señalaron además que numerosas víctimas continúan bajo los escombros y aún no pudieron ser rescatadas.

El conflicto entre Israel y Hamas continúa pese al alto el fuego anunciado en octubre de 2025, en medio de nuevas operaciones militares y crecientes tensiones en la región.