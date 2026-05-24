Enorme carrera de Varrone en la F2: séptimo y récord de vuelta en Montreal

El argentino avanzó desde la 12º posición de largada, terminó en el top ten y sumó un punto extra por haber registrado la vuelta más rápida de la carrera.

Hoy 17:29

El argentino Nicolás Varrone tuvo otra muy buena actuación en la Fórmula 2 al terminar en la séptima posición el Gran Premio de Canadá, que de desarrolló en el Circuito Gilles Villeneuve de Montreal. El ganador fue Martinius Stenshorne.

El piloto del equipo Van Amerstfoor Racing avanzó desde la 12ª posición, sumó seis puntos para el campeonato y uno extra debido a que también se quedó con la vuelta más rápida de la prueba.

El registro más rápido de Varrone fue de 1:24.394 y el punto lo consiguió al terminar entre los 10 primeros, el otro requisito que tiene el reglamento de la F2.

La carrera estuvo interrumpida en varias oportunidades por el Auto de Seguridad y la primera fue cuando quien era líder, Laurens Van Hoepen, chocó contra el Muro de los Campeones.

Varrone llegó a estar en el segundo puesto, beneficiado por quedarse en pista mientras los autos de adelante iban ingresando a cambiar los neumáticos. El piloto argentino, quien en la largada perdió una colocación, paró a cambiar los súper blando en la vuelta 10 y se reincorporó en la posición 16, desde la que comenzó a avanzar hasta finalizar en la octava posición en la que vio la bandera a cuadros.

Varrone logró ganar una posición debido a la sanción de 10 segundos que sufrió el paraguayo Joshua Duerksen y así pudo terminar el fin de semana con una sonrisa después de penalización que le impidió sumar en la jornada del sábado, en la carrera Sprint.

En la Sprint, Varrone largó décimo y remontó hasta el séptimo lugar, pero en la vuelta fue penalización por estar fuera de su posición en la vuelta previa en la línea del Safety Car: Alex Dunne (Rodin Motorsport) quedó por delante pese a que largaba detrás, aunque fue sancionado el argentino, que terminó 16ª.