Una joven pidió la tutela de su hermano menor tras quedar huérfanos

La mujer de 25 años solicitó a la Justicia la guarda legal de su hermano de 15 para garantizar su cuidado, asistencia económica y continuidad escolar.

Hoy 17:33

Una joven de 25 años acudió a la Justicia de Río Negro para solicitar la tutela legal de su hermano de 15 años, luego de que ambos quedaran huérfanos tras el fallecimiento de sus padres en un corto período de tiempo.

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El pedido fue presentado ante el Ministerio Público de la Defensa de Río Negro, que interviene en el caso y acompaña la solicitud para regularizar la situación familiar que, según se indicó, ya se venía sosteniendo de hecho entre los hermanos.

La mujer pidió ser designada formalmente como tutora del adolescente con el objetivo de poder representarlo en trámites administrativos, decisiones cotidianas y garantizar tanto su bienestar como la continuidad de su educación.

La presentación fue impulsada por la Defensa Civil de San Antonio, que promovió la acción de tutela para ordenar legalmente el vínculo y asegurar la protección integral del menor.

En el expediente, el defensor de pobres y ausentes solicitó además una tutela provisoria, así como la autorización para que la joven pueda gestionar y percibir asignaciones familiares, ayuda escolar y otros beneficios sociales mientras avanza el proceso judicial.

El adolescente, identificado con la inicial “L.”, vive actualmente junto a cuatro de sus hermanos en una localidad de la zona atlántica de Río Negro, donde mantiene su rutina diaria, su escolaridad y sus actividades deportivas.

Según consta en la presentación, la situación familiar se modificó abruptamente en pocos meses: el padre falleció en mayo de 2025 y la madre murió semanas después, en junio del mismo año.

Desde el organismo judicial remarcaron que la medida busca preservar la estabilidad emocional del adolescente y garantizar la continuidad de su proyecto de vida dentro de su entorno familiar.

Además, se solicitó que el joven sea escuchado por el Juzgado Multifueros, con intervención de la Defensoría de la Niñez y el equipo técnico interdisciplinario, en cumplimiento de su derecho a expresar su opinión en las decisiones que lo afectan.