Trágico choque en Brasil: al menos ocho muertos tras un accidente en la temida “Carretera del Miedo”

El siniestro ocurrió en la ruta BR-251, en el estado de Minas Gerais, cuando un autobús y un camión chocaron de frente y se incendiaron.

Hoy 18:01

Al menos ocho personas murieron y otras seis resultaron heridas este domingo tras un choque frontal entre un autobús de pasajeros y un camión cargado con chatarra sobre la ruta federal BR-251, en el norte del estado brasileño de Minas Gerais. El accidente ocurrió a la altura del municipio de Santa Cruz de Salinas, en un tramo conocido popularmente como la “Carretera del Miedo” por la gran cantidad de siniestros fatales que registra cada año.

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Según informó el Cuerpo de Bomberos Militar de Minas Gerais, todas las víctimas fatales viajaban en el autobús. Tras el impacto, ambos vehículos se incendiaron rápidamente debido al derrame de combustible y otros materiales inflamables, mientras que un tercer automóvil también quedó involucrado en el accidente.

Las autoridades indicaron que cinco de los cuerpos quedaron carbonizados y atrapados entre los hierros, lo que obligó a realizar un complejo operativo de rescate y remoción. Los heridos fueron trasladados a hospitales de Taiobeiras, Pedra Azul y Medina, aunque hasta el momento no se difundió un parte oficial sobre su estado de salud.

La ruta permaneció cortada en ambos sentidos durante varias horas mientras trabajaban efectivos de emergencia, peritos y agentes de la Policía Rodoviaria Federal. El cierre provocó una congestión de más de quince kilómetros en la zona.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el accidente ocurrió en un tramo angosto, con curvas y pendientes pronunciadas, considerado uno de los sectores más peligrosos de la BR-251. Solo en lo que va de 2026, esta carretera acumula al menos 70 accidentes, 25 muertos y decenas de heridos, según estadísticas oficiales.

El nuevo episodio reavivó los reclamos de vecinos y dirigentes regionales, quienes desde hace años exigen la modernización y ampliación de la ruta. Apenas un mes atrás, otra tragedia en la misma vía dejó seis integrantes de una familia muertos tras un choque frontal.

Las autoridades brasileñas señalaron que la investigación continuará para determinar las causas exactas del siniestro, mientras crece la preocupación por la elevada siniestralidad vial en las rutas federales del país.