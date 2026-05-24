Coudet explotó contra el árbitro tras el penal de Belgrano y terminó expulsado

El DT de River perdió el control luego del empate del Pirata, insultó a una autoridad del partido y lanzó una fuerte frase tras la derrota

Hoy 19:39

La final del Torneo Apertura entre River Plate y Belgrano tuvo un cierre cargado de tensión y polémica. Visiblemente molesto por el empate del Pirata sobre el final del encuentro, Eduardo Coudet explotó contra el arbitraje, vio la tarjeta roja y protagonizó un fuerte cruce con las autoridades del partido en el estadio Mario Alberto Kempes.

Todo comenzó luego del penal sancionado por el árbitro Yael Falcón Pérez tras una extensa revisión del VAR. La acción se produjo por una mano de Lautaro Rivero dentro del área y terminó dándole a Belgrano la posibilidad de llegar al 2 a 2 parcial. Desde los doce pasos, Nicolás “Uvita” Fernández no falló y encendió definitivamente la ilusión del conjunto cordobés.

Las cámaras enfocaron inmediatamente a Coudet, que realizó un sugerente gesto para expresar su disconformidad con el fallo arbitral. La bronca del entrenador fue creciendo con el correr de los minutos hasta que terminó cruzándose verbalmente con una de las autoridades del encuentro. Según trascendió, el DT habría tratado de “ladrón” a uno de los integrantes del equipo arbitral, motivo por el cual terminó expulsado antes del cierre del partido.

La situación no terminó con la roja. Una vez consumada la derrota de River, el entrenador volvió a ingresar al campo de juego para continuar su discusión con el árbitro y dejó una frase explosiva que rápidamente se viralizó: “Ustedes me cagaron la tercera final en esta cancha”, disparó el Chacho en medio de un clima caliente y lleno de tensión.

La derrota significó un golpe durísimo para River, que ganaba la final y terminó sufriendo una remontada histórica de Belgrano en los últimos minutos. Del otro lado, el Pirata celebró el primer campeonato de su historia en una tarde inolvidable para todo Córdoba.