Libertarios en el barro y mentiras a Milei: ¿quién gana?

El caso Adorni ya generó lo suyo. Despedazarse sin pudor en las redes o hacerle el “diario de Yrigoyen” al Presidente no generará ningún beneficio, al menos para la sociedad.

Hoy 07:00

Por Silvia Fesquet

Para Clarín

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“Hay muchos argentinos que la están remando, y al capitán del barco le esconden lo que ocurre. Y si alguien decide no contarle al capitán de la pérdida para que no se haga mala sangre, en un momento el barco se hunde”. El ex presidente Mauricio Macri no anduvo con rodeos en Mendoza ante la militancia cuyana para aludir elíptica pero clarísimamente a uno de los temas de la semana: la afirmación de que al Presidente le están mintiendo.

Hace un tiempo lo dijo Marcela Pagano, la diputada que llegó al Congreso de la man de La Libertad Avanza y hoy se convirtió en una de sus principales denunciantes.

Inquietantes, las versiones del ocultamiento de información que se gestaría en torno a Javier Milei crecieron exponencialmente. El detonante fue la acusación, a través de los tuiteros libertarios que responden a Santiago Caputo, de que una cuenta anónima de X, @Periodista Rufus, con críticas al Gobierno, a varios de sus ministros y, en un enlace, incluso al propio asesor presidencial, pertenecía en realidad a Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados y fiel aliado de Karina Milei.

Menem explicó, en un mensaje interno, que se había tratado de un error involuntario de su community manager, o sea, la persona que maneja sus cuentas en redes, que compartió el link por accidente. Pero Javier Milei, generando más confusión, salió a respaldar a Menem argumentando que se había tratado de una “operación prefabricada” para perjudicar al presidente de la Cámara baja.

El Gordo Dan -Daniel Parisini, cabeza de los tuiteros de Las Fuerzas del Cielo referenciados en el Caputo más joven, estalló: “Estoy convencido de que no es algo prefabricado. Estoy convencido de que la cuenta pertenecía a Martín Menem. Lo tengo totalmente asegurado. No tengo dudas. Creo que le mintieron al Presidente”.

La novela libertaria no terminaría allí. Ramiro Marra, el economista expulsado de La Libertad Avanza a principios del año pasado después de haber sido miembro fundador del espacio, agregó lo suyo en X, en sintonía con lo asegurado por Parisini: “Sí, le mienten. Lo sufrí en carne propia. A veces uno decide callar y guardarse las cosas por el bien y la estabilidad del país, pero tampoco podemos fingir demencia eternamente. La lealtad es con las ideas y con la verdad, no con el diario de Yrigoyen que le arman”.

Otros referentes libertarios, Agustín Laje entre ellos, coincidieron. Hacían referencia, claro, a lo sucedido durante la segunda presidencia de Hipólito Yrigoyen cuando, aunque no hay evidencia concreta que lo respalde, se dice que al entonces mandatario le armaban un diario a medida, con buenas noticias, para ocultarle la realidad y la oposición que se iba formando en su contra.

En la interna a cielo abierto que se dirime hoy en LLA, Martín Menem salió a negar que le mienta al Presidente, esgrimiendo el argumento de que si así fuera, éste jamás lo hubiera puesto a presidir la Cámara de Diputados.

Mientras X se inunda de mensajes libertarios en uno y otro sentido, la sociedad, con los cada vez más graves problemas de la gente, asiste azorada e impotente a estos duelos verbales brutales y violentos, con insultos que harían ruborizar a cualquier barrabrava y que son proferidos incluso por el propio Presidente, que después de un breve período de apaciguamiento redobló la apuesta en los últimos meses.

Ventilando trapitos al sol, tirándose negocios por la cabeza, la pregunta es a quién le sirve este estado de situación. Ya el caso Adorni y las sospechas sobre su patrimonio y sus gastos generaron un clima enrarecido, que entorpece la gestión. Despedazarse sin pudor en las redes no ayudará a generar confianza en los inversores que Argentina necesita, ni agilizará las decisiones, ni resolverá los problemas de la gente, ni tranquilizará a los mercados ni contribuirá a ahuyentar el “riesgo kuka”.

Es como decía Martín Fierro cuando exhortaba a la unidad de los hermanos: si entre ellos pelean, los devoran los de afuera.