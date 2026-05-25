Con cinco jugadores de la liga argentina y la ausencia de Villa, Colombia presentó su lista para el Mundial

El entrenador Néstor Lorenzo dio su nómina de 26 futbolistas para la competencia que empezará el 11 de junio.

Hoy 16:35

La Selección de Colombia ya tiene definida su lista de 26 futbolistas para disputar el Mundial 2026. El entrenador argentino Néstor Lorenzo confirmó este lunes la nóina definitiva para la Copa del Mundo, con presencia de varios jugadores del fútbol argentino y una ausencia que rápidamente generó repercusión: Sebastián Villa quedó afuera.

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El extremo de Independiente Rivadavia había sido incluido en la prelista inicial de 55 futbolistas, algo que ya había despertado polémica por su condena por violencia de género y por no vestir la camiseta de Colombia desde hacía siete años.

Finalmente, Lorenzo decidió no incluirlo entre los convocados definitivos para la cita mundialista.

Entre los jugadores de la Liga Profesional que sí estarán en el Mundial aparecen nombres de peso como Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño, ambos futbolistas de River, además de Santiago Arias (Independiente), Jaminton Campaz (Rosario Central) y Álvaro Montero (Vélez).

Por otra parte, quedaron fuera del último corte Jhohan Romaña (San Lorenzo) y Edwuin Cetré (Estudiantes), quienes también formaban parte de la prelista preliminar.

La convocatoria colombiana además cuenta con varios futbolistas con pasado reciente en el fútbol argentino, entre ellos Jorge Carrascal y Juan Camilo Portilla.

La gran figura del plantel será Luis Díaz, acompañado por el histórico James Rodríguez, quien logró recuperarse de un problema físico sufrido tras el amistoso ante Francia y llegará en condiciones al Mundial.

Colombia integrará el Grupo L y debutará el miércoles 17 de junio frente a Uzbekistán en el estadio Azteca de Ciudad de México.

La lista completa de convocados de Colombia para el Mundial 2026:

Arqueros

Camilo Vargas

David Ospina

Álvaro Montero

Defensores

Daniel Muñoz

Santiago Arias

Yerry Mina

Davinson Sánchez

Jhon Lucumí

Willer Ditta

Yohan Mojica

Déiver Machado

Mediocampistas

Richard Ríos

Jefferson Lerma

Gustavo Puerta

Kevin Castaño

Jhon Arias

James Rodríguez

Juan Fernando Quintero

Jorge Carrascal

Juan Camilo Portilla

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