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Con cinco jugadores de la liga argentina y la ausencia de Villa, Colombia presentó su lista para el Mundial

El entrenador Néstor Lorenzo dio su nómina de 26 futbolistas para la competencia que empezará el 11 de junio.

Hoy 16:35

La Selección de Colombia ya tiene definida su lista de 26 futbolistas para disputar el Mundial 2026. El entrenador argentino Néstor Lorenzo confirmó este lunes la nóina definitiva para la Copa del Mundo, con presencia de varios jugadores del fútbol argentino y una ausencia que rápidamente generó repercusión: Sebastián Villa quedó afuera.

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El extremo de Independiente Rivadavia había sido incluido en la prelista inicial de 55 futbolistas, algo que ya había despertado polémica por su condena por violencia de género y por no vestir la camiseta de Colombia desde hacía siete años.

Finalmente, Lorenzo decidió no incluirlo entre los convocados definitivos para la cita mundialista.

Entre los jugadores de la Liga Profesional que sí estarán en el Mundial aparecen nombres de peso como Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño, ambos futbolistas de River, además de Santiago Arias (Independiente), Jaminton Campaz (Rosario Central) y Álvaro Montero (Vélez).

Por otra parte, quedaron fuera del último corte Jhohan Romaña (San Lorenzo) y Edwuin Cetré (Estudiantes), quienes también formaban parte de la prelista preliminar.

La convocatoria colombiana además cuenta con varios futbolistas con pasado reciente en el fútbol argentino, entre ellos Jorge Carrascal y Juan Camilo Portilla.

La gran figura del plantel será Luis Díaz, acompañado por el histórico James Rodríguez, quien logró recuperarse de un problema físico sufrido tras el amistoso ante Francia y llegará en condiciones al Mundial.

Colombia integrará el Grupo L y debutará el miércoles 17 de junio frente a Uzbekistán en el estadio Azteca de Ciudad de México.

La lista completa de convocados de Colombia para el Mundial 2026:

Arqueros

  • Camilo Vargas
  • David Ospina
  • Álvaro Montero

Defensores

  • Daniel Muñoz
  • Santiago Arias
  • Yerry Mina
  • Davinson Sánchez
  • Jhon Lucumí
  • Willer Ditta
  • Yohan Mojica
  • Déiver Machado

Mediocampistas

  • Richard Ríos
  • Jefferson Lerma
  • Gustavo Puerta
  • Kevin Castaño
  • Jhon Arias
  • James Rodríguez
  • Juan Fernando Quintero
  • Jorge Carrascal
  • Juan Camilo Portilla

Delanteros

  • Luis Díaz
  • Luis Suárez
  • Carlos Gómez
  • Jaminton Campaz
  • Jhon Córdoba
  • Juan Camilo Hernández

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