Delfín rosado juega en un río amazónico en impactante video

Un video revela a un delfín rosado jugando en un río amazónico, destacando su bienestar en un entorno natural amenazado.

Hoy 07:01

Un joven delfín rosado fue filmado nadando y jugando libremente en un río de la Amazonía, capturando la atención por la belleza y singularidad de esta especie emblemática de la región.

El video muestra al bufeo desplazándose con agilidad en aguas amazónicas, evidenciando un comportamiento activo y saludable en su hábitat natural. Este ejemplar pertenece a la especie Inia geoffrensis, símbolo de la biodiversidad en los ríos de Sudamérica.

A pesar de la escena tranquilizadora, especialistas advierten sobre las múltiples amenazas que enfrentan estos animales. Entre dichas amenazas se encuentran la contaminación de los ríos, la pérdida de su hábitat por actividades humanas y la pesca indiscriminada.

Además, los efectos de sequías extremas están afectando el caudal de los afluentes amazónicos, complicando aún más la supervivencia de estas criaturas. En años recientes, se han reportado mortandades masivas de delfines rosados en diversas zonas de la Amazonía.

Estos eventos han encendido las alarmas entre organizaciones ambientales, que están haciendo un llamado urgente para proteger el hábitat de esta especie.

La importancia de conservar el entorno natural de los delfines rosados es fundamental para asegurar su futuro y la salud del ecosistema amazónico.