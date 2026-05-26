“Un día histórico”: San Lorenzo recuperó la totalidad de los terrenos en Boedo

El presidente Sergio Costantino anunció que el club volvió a tener el control completo de las tierras en Avenida La Plata y aseguró que “la vuelta es total”.

Hoy 15:53

San Lorenzo anunció este martes que recuperó la totalidad de los terrenos históricos de Boedo, un hecho esperado durante décadas por los hinchas azulgranas y considerado uno de los momentos más importantes en la vida institucional del club.

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La noticia fue comunicada en el Nuevo Gasómetro durante un acto encabezado por el presidente interino Sergio Costantino, quien confirmó la incorporación de los últimos 8.345 metros cuadrados que faltaban para completar el predio de Avenida La Plata.

“Hoy podemos decir que la vuelta es total. Logramos la totalidad de los metros cuadrados que siempre tuvimos a lo largo de nuestra historia”, expresó emocionado el dirigente.

Desde las redes oficiales del club también celebraron el anuncio con un mensaje cargado de emoción: “Un día histórico, que nos llena de emoción”.

La porción de tierra que permanecía bajo control de Carrefour pasó ahora a manos de la Corporación Buenos Aires Sur, organismo dependiente del Gobierno porteño. Posteriormente, ese espacio será cedido a San Lorenzo por un plazo de 50 años para avanzar con el proyecto del nuevo estadio en Boedo.

El acuerdo contempla además una serie de compromisos sociales y urbanísticos que deberá cumplir la institución azulgrana. Entre ellos figuran la entrega de becas deportivas para chicos de la Comuna 8, la construcción de un corredor verde de 1.600 metros cuadrados y la ejecución del 20% del proyecto durante la próxima década.

Desde la conducción del club remarcaron el valor simbólico del anuncio y señalaron que representa “el cierre de una herida que duró décadas”.

La recuperación total de los terrenos marca un nuevo paso en uno de los reclamos históricos de los hinchas de San Lorenzo. El antecedente más importante había ocurrido el 1° de julio de 2019, cuando el club tomó posesión legal de 27 mil metros cuadrados en Boedo, en medio de una multitudinaria celebración de fanáticos.

Aquellas tierras habían sido expropiadas durante la última dictadura militar y desde entonces el regreso a Avenida La Plata se convirtió en una bandera central para generaciones de simpatizantes azulgranas.