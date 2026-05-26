Instituciones y universidad debatieron sobre los desafíos sociales del contexto actual

La Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la UNSE desarrolló una jornada de encuentro, reflexión e intercambio organizada por la Licenciatura en Trabajo Social, en la que participaron estudiantes, docentes y representantes de distintas instituciones vinculadas a las prácticas profesionales de la carrera.

Hoy 19:08

La actividad estuvo encabezada por la decana de la facultad, Sandra Moreira, y la coordinadora de la Licenciatura en Trabajo Social, Liliana Pascual, y contó con la firma de actas acuerdo entre la unidad académica y diversos centros de prácticas, además de una mesa panel titulada “El rol del Estado y las instituciones en el contexto actual”.

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Del encuentro participaron Oscar Ledesma Patiño, director del Centro de Enfermedad de Chagas y Patología Regional del Hospital Independencia; Nélida Alejandra Moreira, coordinadora de la UPA N°1 del barrio General Paz; José Manuel Ballester, director del Hogar de Protección de Adolescentes Varones; Roxana del Valle Ávila, vicerrectora de la Escuela Especial N°1, entre otras autoridades e integrantes de instituciones públicas y sociales.

Durante la apertura, Sandra Moreira destacó la importancia de fortalecer el vínculo entre la universidad y las instituciones del medio, especialmente en carreras como Trabajo Social, donde las prácticas territoriales y comunitarias forman parte esencial de la formación profesional.

En ese sentido, remarcó el valor de generar espacios de articulación que permitan a los y las estudiantes acercarse a distintas realidades sociales y construir herramientas desde una mirada comprometida con las problemáticas actuales.

Por su parte, Liliana Pascual señaló que la jornada buscó promover un espacio de intercambio y reflexión colectiva sobre el rol que cumplen las instituciones y el Estado en el actual contexto social, político y económico.

Además, destacó la importancia de consolidar acuerdos con centros de prácticas que acompañan la formación de estudiantes de Trabajo Social y permiten fortalecer experiencias de intervención profesional en territorio.

La firma de las actas acuerdo se desarrolló en el Aula 20 de la facultad y reunió a representantes de instituciones sanitarias, educativas y sociales que trabajan articuladamente con la carrera en distintos espacios de prácticas preprofesionales.

Posteriormente, se llevó adelante la mesa panel “El rol del Estado y las instituciones en el contexto actual”, donde se debatieron los desafíos que atraviesan las instituciones públicas y el trabajo social frente a las demandas sociales emergentes.

La actividad fue impulsada por las cátedras Trabajo Social IV: Nivel de Intervención Institucional y Trabajo Social V: Nivel de Intervención Familiar, consolidando un espacio académico de reflexión crítica, formación profesional y fortalecimiento de vínculos institucionales.