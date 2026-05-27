"El Super RIGI intenta que se establezcan empresas alrededor de las grandes inversiones"

Así lo informó el licenciado Osvaldo Granados en su columna de este miércoles para Radio Panorama.

Hoy 08:21

El licenciado Osvaldo Granados analizó la situación económica actual durante su columna de este miércoles en Radio Panorama, donde sostuvo que el “Super RIGI” apunta a impulsar la radicación de empresas en torno a grandes proyectos de inversión, especialmente en sectores estratégicos.

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En ese marco, explicó que este régimen busca fomentar el desarrollo de industrias vinculadas a baterías, hidrógeno verde, paneles solares y energía eólica, generando un efecto multiplicador en la economía. Además, destacó un punto particular que considera clave: los beneficios impositivos para automotrices que decidan producir autos eléctricos en el país.

“El Super RIGI está tratando que se establezcan empresas alrededor de las grandes inversiones”, afirmó, subrayando que la iniciativa podría ser determinante para atraer capitales y fortalecer cadenas productivas.

En cuanto al contexto económico, Granados señaló que existen señales positivas en los mercados, como la baja del Riesgo País, la suba de bonos y acciones, y la compra de dólares por parte del Banco Central. También indicó que las reservas alcanzaron su nivel más alto en nueve años, aunque advirtió que será necesario seguir acumulando divisas.

“Hay que conseguir muchos más dólares”, remarcó, al tiempo que anticipó que 2026 será un año complejo, atravesado por factores políticos y la necesidad de evitar ataques especulativos.

Sobre la actividad económica, sostuvo que los meses más difíciles ya quedaron atrás, especialmente en términos de inflación y nivel de actividad, aunque reconoció que la industria aún opera por debajo de los niveles del año pasado. No obstante, indicó que en los últimos meses se registran leves mejoras sostenidas.

En ese sentido, destacó el rol de la cosecha como motor de recuperación, pero advirtió que será clave la reactivación del crédito para consolidar el crecimiento.

Finalmente, planteó interrogantes sobre el comportamiento del consumo, en particular respecto al uso de tarjetas de crédito, y señaló que, si bien el dólar tiene margen para subir, por el momento se mantiene estable.

“Lo peor aparentemente ya pasó”, concluyó, aunque insistió en que la incertidumbre se trasladará al próximo año, en un escenario que combinará tensiones económicas y políticas.