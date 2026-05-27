El clima en Añatuya: del misterio de la neblina al sol radiante

Hoy, Añatuya amanece con neblina y temperaturas frescas, pero se espera un cambio hacia un día soleado. Los añatuyenses deben prepararse para un clima más cálido en las próximas jornadas.
Esta mañana, los añatuyenses se encontraron con un paisaje cubierto de neblina que limita la visibilidad, con una temperatura actual de 11 °C y una sensación térmica de 9.7 °C. La humedad en el aire alcanza un notable 95%, lo que contribuye a la persistencia de esta neblina.
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Sin embargo, a medida que avance el día, el clima se tornará más favorable. Se pronostica que hoy, Miércoles 27 de mayo de 2026, el cielo se despejará y se convertirá en un día soleado y agradable. La temperatura mínima será de 11 °C, mientras que la máxima alcanzará los 23.1 °C.
A partir de mañana, los añatuyenses tendrán que prepararse para un cambio en las condiciones climáticas. El pronóstico indica lluvias moderadas a intervalos para el Jueves 28 de mayo, con una mínima de 15.8 °C y una máxima de 21.1 °C.
Este patrón de lluvia se mantendrá el Viernes 29 de mayo, donde se espera una mínima de 15.4 °C y una máxima de 21.8 °C. Se recomienda a los habitantes de Añatuya que tomen precauciones ante las posibles lluvias y se mantengan informados sobre el clima.
En resumen, el clima actual en Añatuya es de neblina con 11 °C y una humedad del 95%. Para hoy, se espera un día soleado con temperaturas que oscilarán entre los 11 °C y los 23.1 °C, mientras que las lluvias moderadas regresarán a partir de mañana.