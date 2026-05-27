El clima en Añatuya: del misterio de la neblina al sol radiante

Hoy, Añatuya amanece con neblina y temperaturas frescas, pero se espera un cambio hacia un día soleado. Los añatuyenses deben prepararse para un clima más cálido en las próximas jornadas.

Hoy 08:21

Esta mañana, los añatuyenses se encontraron con un paisaje cubierto de neblina que limita la visibilidad, con una temperatura actual de 11 °C y una sensación térmica de 9.7 °C. La humedad en el aire alcanza un notable 95%, lo que contribuye a la persistencia de esta neblina.

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Sin embargo, a medida que avance el día, el clima se tornará más favorable. Se pronostica que hoy, Miércoles 27 de mayo de 2026, el cielo se despejará y se convertirá en un día soleado y agradable. La temperatura mínima será de 11 °C, mientras que la máxima alcanzará los 23.1 °C.

A partir de mañana, los añatuyenses tendrán que prepararse para un cambio en las condiciones climáticas. El pronóstico indica lluvias moderadas a intervalos para el Jueves 28 de mayo, con una mínima de 15.8 °C y una máxima de 21.1 °C.

Este patrón de lluvia se mantendrá el Viernes 29 de mayo, donde se espera una mínima de 15.4 °C y una máxima de 21.8 °C. Se recomienda a los habitantes de Añatuya que tomen precauciones ante las posibles lluvias y se mantengan informados sobre el clima.

En resumen, el clima actual en Añatuya es de neblina con 11 °C y una humedad del 95%. Para hoy, se espera un día soleado con temperaturas que oscilarán entre los 11 °C y los 23.1 °C, mientras que las lluvias moderadas regresarán a partir de mañana.