Rosario Central busca asegurar el primer puesto ante Independiente del Valle en Ecuador

El Canalla visita este miércoles al conjunto ecuatoriano por la última fecha del Grupo H de la Copa Libertadores. Los de Jorge Almirón necesitan al menos un empate para terminar líderes y definir como locales en octavos de final.

Hoy 09:30

Independiente del Valle y Rosario Central se enfrentarán este miércoles desde las 19 en el estadio Banco Guayaquil, por la sexta y última fecha del Grupo H de la Copa Libertadores. El equipo dirigido por Jorge Almirón llega como líder e invicto en la zona y sabe que con un empate asegurará el primer puesto y la localía en los octavos de final.

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El conjunto ecuatoriano ya consiguió la clasificación a la próxima instancia gracias a los diez puntos obtenidos en las primeras cinco jornadas. Sin embargo, necesita ganar para superar al Canalla en la tabla. Con una victoria, Independiente del Valle alcanzará las 13 unidades y quedará primero por ventaja en los enfrentamientos directos, luego del empate 0-0 registrado en el Gigante de Arroyito durante la primera fecha.

Además, el Matagigantes atraviesa un gran presente a nivel local. El equipo conducido por Joaquín Papa lidera la liga ecuatoriana con 34 puntos y le sacó ocho de diferencia a sus principales perseguidores, Universidad Católica y Barcelona SC.

Por su parte, Rosario Central llega con una campaña sólida en la Libertadores, donde ganó cuatro de los cinco encuentros disputados y todavía no conoce la derrota. El único empate fue justamente frente a Independiente del Valle en Rosario. El equipo de Jorge Almirón intentará sostener el gran nivel mostrado en la fase de grupos y cerrar la clasificación como uno de los mejores primeros del certamen.

Pensando en lo que viene, Central también tiene en el horizonte los 16avos de final de la Copa Argentina, instancia en la que enfrentará a Estudiantes de La Plata el próximo domingo 31 de mayo, en un duelo que promete ser uno de los más atractivos del semestre.

La probable formación de Independiente del Valle

Aldair Quintana; Daykol Romero, Mateo Carabajal, Juan Viacava, Layan Loor; Jordy Alcívar; Justin Lerma, Júnior Sornoza, Emerson Pata, Arón Rodríguez; Carlos González o Djorkaeff Reasco. DT: Joaquín Papa.

La probable formación de Rosario Central

Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Ignacio Ovando, Alexis Soto; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.

Independiente del Valle vs. Rosario Central: datos del partido