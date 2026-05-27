Platense se juega la clasificación ante Corinthians en Brasil

Corinthians y Platense se enfrentarán este miércoles desde las 21:30 en el estadio Neo Química Arena, por la sexta fecha del Grupo E de la Copa Libertadores. El conjunto argentino llega al cierre de la fase de grupos con la ilusión intacta y dependiendo de sí mismo para conseguir una histórica clasificación a los octavos de final.

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El Timao ya aseguró tanto el pase a la próxima instancia como el primer puesto del grupo. El equipo dirigido por Fernando Diniz suma 11 puntos producto de tres victorias y dos empates, y nadie podrá alcanzarlo en la cima. De todas maneras, buscará cerrar la fase inicial con otro triunfo que le permita terminar con 14 unidades y mejorar su posición pensando en futuras series decisivas.

Sin embargo, la realidad de Corinthians en el Brasileirao es diferente. El conjunto paulista se ubica 15° con 21 puntos y apenas tres por encima de Santos, que hoy marca la zona de descenso. En la última fecha logró un importante triunfo por 1-0 frente a Atlético Mineiro para tomar algo de aire.

Por su parte, Platense afrontará uno de los partidos más importantes de su historia reciente. El Calamar suma siete puntos y sabe que una victoria en San Pablo lo clasificará directamente a octavos de final como escolta del Timao. En cambio, si empata o pierde, deberá esperar que Peñarol le quite puntos a Independiente Santa Fe en Montevideo para seguir con vida en el certamen continental.

De todas maneras, el equipo de Vicente López ya tiene asegurada continuidad internacional. En caso de terminar tercero en la zona, accederá a los playoffs de la Copa Sudamericana, donde enfrentará a uno de los segundos de dicho torneo.

La probable formación de Corinthians

Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu; Raniele, André, Breno Bidon, Rodrigo Garro; Memphis Depay y Yuri Alberto. DT: Fernando Diniz.

La probable formación de Platense

Matías Borgogno; Agustín Lagos, Ignacio Vázquez, Mateo Mendia, Tomás Silva; Maximiliano Amarfil, Pablo Ferreira, Iván Gómez, Franco Zapiola; Juan Gauto y Gonzalo Lencina. DT: Walter Zunino.

Corinthians vs. Platense: datos del partido