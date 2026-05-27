River buscará a Facundo Buonanotte y analiza sumarlo a préstamo desde Inglaterra

Luego de la dolorosa derrota ante Belgrano, River Plate ya comenzó a moverse de cara al próximo mercado de pases y uno de los nombres apuntados es el de Facundo Buonanotte, volante ofensivo de 21 años con pasado en la Selección Argentina y actualidad en la Premier League.

El futbolista surgido de Rosario Central no le cierra las puertas a un regreso al fútbol argentino e incluso en los últimos días se mostró públicamente en Buenos Aires junto a su representante, Kristian Bereit, quien mantiene buena relación con la dirigencia del Millonario y participó también en la llegada de Kendry Páez.

La intención de River sería gestionar un préstamo por el atacante, una fórmula que el club viene utilizando con frecuencia en los últimos mercados. Si bien el pase pertenece al Brighton & Hove Albion, durante los últimos seis meses el mediocampista estuvo cedido en Leeds United, donde no logró afianzarse.

El presente de Buonanotte en Inglaterra estuvo lejos de lo esperado. Apenas disputó 82 minutos repartidos en cuatro encuentros y solo fue titular en una ocasión, perdiendo terreno dentro de la consideración del cuerpo técnico y quedando relegado en la rotación ofensiva.

La posible llegada del zurdo también encaja con la idea futbolística de Eduardo Coudet, quien todavía no consiguió encontrar el mejor rendimiento en futbolistas de características similares como Ian Subiabre y Kendry Páez. En ese contexto, la dirigencia considera que Buonanotte puede aportar desequilibrio, técnica y capacidad para jugar entre líneas.

Además, en Núñez siguen de cerca la situación de Juan Fernando Quintero, cuya continuidad no está asegurada. Aunque sus estilos no son idénticos, el ex Rosario Central aparece como una alternativa para ocupar funciones de enganche, aportando pausa, control de pelota y creatividad en los últimos metros.