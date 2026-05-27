“No me importan las elecciones”: Trump redobló la presión sobre Irán y advirtió sobre una posible escalada militar

El presidente de Estados Unidos aseguró que Teherán está “negociando sin aire” y sostuvo que, si no hay acuerdo, Washington podría “terminar el trabajo”. Las conversaciones buscan reducir la tensión en Medio Oriente y reabrir el estrecho de Ormuz.

Hoy 21:11

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que no modificará su estrategia hacia Irán por la presión de las elecciones legislativas de noviembre y aseguró que Teherán atraviesa una situación límite en medio de las negociaciones para alcanzar un acuerdo que permita reducir la tensión militar en Medio Oriente.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Irán pensó que podía esperar hasta las elecciones de mitad de mandato. No me importan las elecciones”, declaró el mandatario estadounidense al inicio de una reunión de gabinete en la Casa Blanca.

“Creían que iban a desgastarme, pero no funciona así”, agregó.

Trump sostuvo además que el régimen iraní está “negociando sin aire” y reiteró que Washington considera posible alcanzar un entendimiento en las próximas semanas, aunque reconoció que todavía existen desacuerdos importantes.

“Quieren mucho llegar a un acuerdo”, afirmó.

“Todavía no estamos satisfechos, pero lo estaremos. O eso, o simplemente tendremos que terminar el trabajo”, añadió, en referencia a la posibilidad de una nueva escalada militar si fracasan las conversaciones.

Las negociaciones buscan poner fin al conflicto iniciado hace casi tres meses entre Estados Unidos, Israel e Irán, una crisis que alteró el comercio energético mundial y provocó fuertes aumentos en los precios internacionales del petróleo.

Uno de los principales objetivos de Washington es lograr la reapertura completa del estrecho de Ormuz, paso estratégico por el que circula una parte significativa del petróleo y del gas natural comercializados globalmente.

La administración estadounidense también intenta presentar el acuerdo como una demostración de que el programa nuclear iraní quedó debilitado tras meses de presión militar y económica.

Sin embargo, el posible entendimiento genera críticas dentro del propio Partido Republicano. Varios dirigentes conservadores consideran que algunas condiciones discutidas con Teherán recuerdan al acuerdo nuclear impulsado años atrás por Barack Obama y posteriormente abandonado por Trump durante su primer mandato.

Entre los puntos centrales de las negociaciones aparece el futuro del uranio enriquecido iraní. Funcionarios involucrados en las conversaciones indicaron que el borrador contempla que Irán entregue o elimine sus reservas de uranio altamente enriquecido a cambio de un alivio parcial de las sanciones internacionales.

Trump dejó claro que no aceptaría que Rusia o China custodien ese material nuclear.

“No me sentiría cómodo con eso”, dijo el mandatario al ser consultado sobre la posibilidad de que Moscú o Beijing actúen como terceros países receptores.

Según datos del Organismo Internacional de Energía Atómica, Irán posee más de 440 kilogramos de uranio enriquecido al 60%, un nivel técnicamente cercano al requerido para desarrollar armamento nuclear.

Teherán no confirmó públicamente que esté dispuesto a desprenderse de ese material.

Las conversaciones también quedaron bajo presión tras los recientes ataques militares estadounidenses en el sur iraní. El Pentágono confirmó esta semana bombardeos contra posiciones de misiles y embarcaciones iraníes que, según Washington, intentaban colocar minas marítimas cerca del estrecho de Ormuz.