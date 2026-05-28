Emprendedores bandeños se capacitaron en inteligencia artificial y herramientas digitales

La jornada se desarrolló en el Cine Teatro Renzi y reunió a autoridades, empresarios y vecinos interesados en potenciar sus proyectos mediante nuevas tecnologías.

Hoy 15:45

La Municipalidad de La Banda llevó adelante el encuentro denominado “Introducción a la Inteligencia Artificial para Emprendedores”, una propuesta destinada a brindar herramientas innovadoras y conocimientos vinculados al desarrollo estratégico y las transformaciones digitales aplicadas a los negocios.

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La actividad fue organizada a través de la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial y la Oficina de Emprendedores, en articulación con Fundación Coca-Cola, Coca-Cola Argentina, Arca Continental y el Instituto de Cooperación y Tecnología para el Desarrollo Sustentable.

La capacitación se realizó en las instalaciones del Cine Teatro Renzi y contó con la participación de emprendedores locales, quienes accedieron a contenidos relacionados con inteligencia artificial, alfabetización digital y nuevas estrategias para potenciar sus proyectos comerciales.

Del encuentro participaron el intendente de La Banda, Ing. Roger Elías Nediani; el viceintendente Gabriel Santillán; la secretaria de Gobierno, Victoria Torres; el secretario de Coordinación y Desarrollo Territorial, Lic. Matías Nediani; la responsable de la Oficina de Emprendedores, Zahen Nabac; la subsecretaria de Ordenamiento Urbano, Carolina Montenegro; la escribana municipal María Laura Tula Rizzo; el representante legal Gerardo Márquez y el gerente comercial de Arca Continental Santiago, Javier Georgi, entre otros invitados especiales.

Durante la apertura, Gerardo Márquez destacó el trabajo conjunto entre el municipio, Coca-Cola y Arca Continental para acercar herramientas de formación digital a emprendedores de distintos puntos del país, al tiempo que agradeció el acompañamiento de la comuna bandeña para concretar la iniciativa.

A su turno, el intendente Roger Nediani subrayó la importancia de generar espacios de capacitación vinculados a las nuevas tecnologías y al fortalecimiento de los emprendimientos locales.

“Desde el municipio trabajamos permanentemente para acompañar a nuestros emprendedores y brindarles herramientas modernas que les permitan crecer, mejorar sus ventas, la atención al cliente y potenciar sus negocios”, expresó el jefe comunal.

Asimismo, resaltó el fuerte perfil emprendedor de la ciudad de La Banda y el compromiso de los vecinos con las distintas propuestas impulsadas desde el municipio.

Finalmente, Nediani agradeció a las empresas y capacitadores que formaron parte de la jornada y aseguró que este tipo de iniciativas permiten incorporar herramientas innovadoras fundamentales para el crecimiento económico y comercial de los emprendedores locales.