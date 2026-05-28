La Banda firmó convenios para fortalecer las prácticas profesionales de estudiantes de Turismo

La Municipalidad participó de un acuerdo impulsado por el Instituto Santo Tomás de Aquino para promover la formación académica y práctica de futuros técnicos en turismo.

Hoy 15:47

La Municipalidad de La Banda, a través de la Secretaría de Gobierno y la Dirección de Turismo, participó de la firma de convenios de cooperación y prácticas profesionales impulsada por la Tecnicatura Superior en Turismo del Instituto de Educación Superior Santo Tomás de Aquino.

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El encuentro se desarrolló en la Biblioteca Sarmiento de la ciudad Capital y reunió a autoridades provinciales, municipales, representantes de empresas, instituciones educativas y referentes vinculados al sector turístico.

La iniciativa tiene como objetivo fortalecer la formación académica y práctica de los estudiantes, promoviendo espacios de aprendizaje en escenarios reales vinculados a la actividad turística.

Durante la jornada, se destacó la importancia del trabajo articulado entre instituciones educativas, organismos públicos y empresas privadas para generar oportunidades concretas de capacitación y experiencia laboral para los futuros técnicos.

En representación del municipio bandeño estuvo presente la secretaria de Gobierno, Victoria Torres, quien resaltó el acompañamiento permanente de la comuna a este tipo de propuestas educativas.

“Estamos muy contentos de poder trabajar articuladamente con distintas instituciones. La Dirección de Turismo de la Municipalidad de La Banda será un espacio de capacitación y perfeccionamiento para los alumnos que realizarán sus prácticas”, expresó.

Asimismo, Torres remarcó el crecimiento sostenido de la actividad turística en la ciudad y el impacto cultural que posee La Banda en la provincia.

“La Banda es conocida como cuna de poetas, cantores y escritores, y durante todo el año cuenta con eventos muy convocantes que reciben turistas de distintos puntos de la provincia”, señaló, al tiempo que destacó la necesidad de seguir fortaleciendo políticas públicas vinculadas al turismo.

Por su parte, la directora de Turismo, Graciela Rosales, manifestó su entusiasmo por recibir a los estudiantes y acompañarlos en el proceso de formación profesional desde la gestión pública.

“Una cuestión es la teoría y otra la práctica, y cuando ambas se unen realmente se ven los resultados”, afirmó.

Finalmente, desde el municipio indicaron que estas acciones forman parte de las políticas impulsadas por la gestión del intendente Ing. Roger Elías Nediani, orientadas a fortalecer la educación, generar oportunidades para los jóvenes y promover el desarrollo turístico y cultural de la ciudad.