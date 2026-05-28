El moderno espacio contará con tecnología para tareas de prevención, inteligencia e investigación. Roger Nediani destacó la inversión en seguridad y el trabajo articulado con Alerta Banda.

Hoy 15:50

El intendente de la ciudad de La Banda, Ing. Roger Elías Nediani, participó de la inauguración del nuevo edificio de la Comisaría Comunitaria N° 13, ubicado sobre calle Pedro León Gallo N° 364, un espacio que además de cumplir funciones comunitarias estará destinado a tareas de inteligencia e investigación.

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Del acto participaron autoridades provinciales, encabezadas por el gobernador Gerardo Zamora y el jefe de Gabinete, Elías Suárez, además de funcionarios del Departamento Ejecutivo Provincial y representantes de la Policía de la Provincia.

Durante la ceremonia, Nediani destacó la importancia de la obra y señaló que el nuevo edificio responde a las necesidades actuales en materia de tecnología, acondicionamiento y seguridad, tanto para el personal policial como para los vecinos de la ciudad.

“Participamos con mucha alegría de la inauguración de este nuevo espacio que responde a todas las necesidades de tecnología, acondicionamiento y seguridad tanto para el personal policial como para los vecinos de la ciudad”, expresó el jefe comunal.

Asimismo, el intendente remarcó la relevancia de invertir en infraestructura vinculada a la seguridad pública y aseguró que se trata de una política fundamental para el bienestar de la comunidad.

“Como lo remarcó el gobernador, invertir en este tipo de obras relacionadas a la seguridad es invertir directamente en un servicio fundamental del Estado, al igual que la educación y la salud pública”, sostuvo.

En otro tramo de sus declaraciones, Nediani puso en valor el rol del sistema municipal “Alerta Banda”, destacando su aporte en el esclarecimiento de hechos delictivos y accidentes de tránsito mediante el monitoreo de cámaras de seguridad instaladas estratégicamente en distintos sectores de la ciudad.

Además, señaló que el trabajo conjunto entre la Guardia Urbana y la Policía de la Provincia resulta clave para preservar el orden y reforzar la seguridad durante eventos y actividades que se desarrollan en La Banda.