Un jubilado murió tras caer del techo mientras realizaba tareas de mantenimiento en Punta Pozo

La víctima tenía 74 años y habría sufrido el accidente mientras colocaba chapas en una vivienda del Departamento Avellaneda.

Hoy 16:24

La localidad rural de Punta Pozo, en el Departamento Avellaneda, se encuentra conmocionada por la muerte de Rubén Garrido, un hombre de 74 años que falleció luego de caer desde el techo de una vivienda mientras realizaba tareas de mantenimiento.

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De acuerdo con las primeras informaciones, el trágico episodio ocurrió durante la tarde de este miércoles, cuando el jubilado trabajaba colocando chapas sobre la estructura del inmueble.

Según consta en el informe policial, Garrido se encontraba clavando chapas cuando uno de los tirantes de madera cedió repentinamente, provocando que perdiera el equilibrio y cayera al vacío.

Tras el fuerte impacto, el hombre quedó inconsciente en el suelo, por lo que fue auxiliado y trasladado de urgencia hacia el Hospital de la ciudad de Villa Atamisqui.

Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, el doctor Aníbal Mansilla constató el fallecimiento del jubilado poco después de su ingreso al centro de salud.

La causa quedó en manos de la fiscal Florencia Garzón, quien dispuso distintas medidas investigativas y solicitó la intervención de la unidad morguera para el traslado del cuerpo y la realización de la correspondiente autopsia.

El expediente fue caratulado como “averiguación de causales de muerte”.