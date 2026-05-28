Víctor Gerónimo hallado semi-inconsciente y fallece tras un robo violento

El caso de Víctor Gerónimo, encontrado semi-inconsciente tras un robo en Salta, ha generado una intensa investigación sobre las circunstancias de su muerte.

Hoy 16:55

El domingo pasado, la familia Gerónimo recibió la trágica noticia de que Víctor, un hombre de 56 años, había sido hallado semi-inconsciente. Según los relatos de su hermana Angélica, Víctor había salido a comprar medicación a una farmacia tras un festejo familiar.

El hallazgo se reportó al 911, indicando que un vehículo con la puerta abierta estaba estacionado en ruta nacional 9, a la altura de calle Las Tunas, cerca de unas cabañas. Al llegar, el personal del SAMEC asistió a Víctor y lo trasladó de urgencia al hospital San Bernardo.

El diagnóstico inicial reveló politraumatismos y un traumatismo facial, sin embargo, a pesar de los esfuerzos médicos, el hombre falleció horas después, durante la tarde del mismo día.

El informe preliminar del médico indicó muerte súbita, lo que suscitó dudas en la familia y llevó a la Unidad de Graves Atentados contra Personas a abrir una investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte. La intervención del área de Homicidios ha sido clave en este proceso.

Angélica Gerónimo expresó su dolor y frustración: "No sabemos exactamente lo que pasó. Todo está en manos de la Justicia, pero sí puedo asegurar que a mi hermano lo re-golpearon y lo dejaron semidesnudo en el monte, donde sufrió el frío de la noche".

Además, hizo un llamado a la comunidad para que cualquier información relevante sea comunicada al teléfono 3874647412. Angélica, visiblemente afectada, señaló la importancia de que se haga justicia: "Pido que esto no sea un caso más, que los responsables sean encontrados y llevados ante la ley".

La hermana de Víctor también se defendió de las versiones malintencionadas que lo vinculaban con actividades ilícitas: "La gente dice cosas malas, pero no somos tranfugas, simplemente vendemos bollos todos los días. Quiero que la policía nos ayude en este proceso".