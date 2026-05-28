Los Kijanoss llegan a la Fiesta del Violinero y presentarán su nueva producción

La banda se presentará en el marco de shows por sus 20 años de trayectoria. Además, presentarán también “Todo suena mejor en chamamé”, su última producción.

Hoy 20:47

El grupo Los Kijanoss atraviesa en 2026 una etapa de consolidación artística y crecimiento nacional que reafirma su lugar dentro del folclore popular argentino. La banda, nacida en Santiago del Estero, celebra sus 20 años de trayectoria con una intensa agenda de presentaciones en distintos escenarios del país y el lanzamiento de nuevas producciones musicales que amplían su identidad sonora.

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En ese marco, la agrupación será una de las presencias destacadas en la Fiesta Nacional del Violinero, donde llevará al público parte de su repertorio actual, incluyendo la presentación de “Todo suena mejor en chamamé”, una propuesta que fusiona la raíz folklórica con sonidos contemporáneos. La participación del grupo genera expectativa entre seguidores del chamamé y la música popular del norte argentino.

El encuentro se realizará el domingo 14 de junio desde el mediodía en el Patio Lo de O-Li, ubicado en Besares 2279 de la ciudad de La Banda, y reunirá a figuras de la música popular santiagueña. Allí, Los Kijanoss compartirán escenario con Demi Carabajal, Zappas Viejas, La Sauceña, Los Guadys y Los Trullenque, en una jornada que volverá a reunir a miles de seguidores del folklore y las peñas tradicionales.

Durante este año, Los Kijanoss también formaron parte de importantes festivales y celebraciones culturales en distintas provincias, consolidando un recorrido federal que los posiciona dentro de los grupos con mayor proyección de la región. Su presencia en eventos tradicionales permitió fortalecer el vínculo con nuevas audiencias y mantener vigente el repertorio santiagueño en escenarios nacionales.

La banda continúa además con una agenda de difusión y producción independiente, apostando a nuevas canciones, colaboraciones y contenidos audiovisuales que acompañan esta etapa artística. En paralelo, el grupo mantiene el enfoque en la música en vivo como principal herramienta de conexión con el público.

Las redes oficiales de Los Kijanoss son Instagram y Facebook como “Los Kijanos”, además de su canal de YouTube donde comparten videoclips, presentaciones y material de sus shows en vivo. Allí también difunden fechas, novedades y contenidos vinculados a la celebración de sus dos décadas de trayectoria.