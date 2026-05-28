“Era un compromiso de la Nación”: Aldo Hid denunció que el Gobierno Nacional incumplió obras clave y dejó rutas destruidas en Santiago

El ministro de Obras y Servicios Públicos aseguró que el Gobierno nacional frenó el financiamiento de proyectos viales, hídricos y habitacionales comprometidos con la provincia.

Hoy 20:58

El ministro de Obras y Servicios Públicos de Santiago del Estero, Aldo Hid, cuestionó duramente al Gobierno nacional por el incumplimiento de obras comprometidas con la provincia y calificó como “lamentable” el estado actual de la ruta entre Los Juríes y Bandera, cuyo deterioro se viralizó en las últimas horas mediante videos difundidos en redes sociales.

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En diálogo con Radio Panorama, el funcionario sostuvo que el deterioro de la infraestructura vial responde al desfinanciamiento aplicado por Nación desde fines de 2023.

“En 2023 asumió este nuevo Gobierno nacional e inmediatamente dejó desfinanciado todo tipo de obras”, afirmó.

Hid recordó que en julio de 2024 la Provincia firmó un convenio marco con Nación, mediante el cual el Estado nacional se comprometía a financiar distintas obras viales, educativas e hídricas.

Sin embargo, denunció que esos compromisos nunca se concretaron.

“De esas obras realmente no se hizo nada. Nosotros tuvimos que comenzar a hacer con recursos provinciales muchas de las obras que debía ejecutar Nación”, señaló.

Entre los proyectos afectados mencionó específicamente la Ruta Provincial 13, en el tramo Los Juríes-Bandera, una zona estratégica para la producción agropecuaria del sudeste santiagueño.

“Esa obra estaba dentro del listado que tenía que hacer Nación. Nosotros no pudimos financiarla con recursos propios y hoy vemos el estado lamentable en el que se encuentra”, expresó.

El ministro explicó además que la Provincia había organizado sus prioridades presupuestarias contemplando que esa obra sería ejecutada por el Estado nacional.

“Dimos prioridad a otras obras porque descontábamos que Nación iba a cumplir el compromiso asumido”, indicó.

En ese contexto, aseguró que desde comienzos de la actual gestión nacional se realizaron numerosos reclamos ante funcionarios nacionales.

“Viajé más de cuatro veces a Buenos Aires y siempre nos prometieron que las obras se iban a hacer, pero nunca se cumplió”, remarcó.

Hid también reveló que la Provincia actualmente financia con fondos propios proyectos de viviendas, infraestructura hídrica y corredores viales que originalmente debían ejecutarse con recursos nacionales.

“Hoy nos estamos haciendo cargo de unas 3.700 viviendas y de numerosas obras hídricas y plantas potabilizadoras”, detalló.

Entre las obras mencionó el acueducto Silípica-Nueva Francia y destacó que Santiago del Estero inauguró alrededor de 15 plantas durante el último año.

Sobre el corredor vial entre Santiago y Las Termas de Río Hondo, explicó que el esquema de financiamiento originalmente era compartido entre Provincia y Nación.

“La Provincia cumplió con el 50% que le correspondía. Nación a veces puede y a veces no puede”, manifestó.

Además, Hid sostuvo que la Provincia dejó asentado legalmente el incumplimiento nacional para reclamar en el futuro el recupero de esos fondos.

“La idea es que en algún momento esa plata vuelva a la provincia”, afirmó.

El funcionario también expresó preocupación por el impacto que el deterioro de las rutas genera en el sector productivo santiagueño.

“Es un sacrificio enorme para los productores. Los camiones sufren muchísimo transitando esos caminos destruidos”, sostuvo.

Al cierre de la entrevista, confirmó que el reclamo ante el Gobierno nacional continúa vigente, aunque lamentó la falta de respuestas concretas.

“Seguimos reclamando constantemente. Pero hasta ahora fueron promesas y promesas”, concluyó.