La Biblioteca Alberdi impulsa un proyecto para preservar la memoria de los clubes bandeños

La iniciativa “Identidad deportiva bandeña” busca recuperar fotografías, relatos y documentos históricos de instituciones deportivas de La Banda, con el objetivo de construir un archivo colectivo del deporte local.

Hoy 21:09

La Biblioteca Popular Juan Bautista Alberdi convocó a clubes e instituciones deportivas de La Banda a participar del encuentro de presentación del proyecto “Identidad deportiva bandeña”, una propuesta orientada a rescatar y preservar la memoria histórica del deporte local.

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La iniciativa parte de la premisa de que los clubes deportivos representan mucho más que espacios de práctica física, ya que constituyen ámbitos donde se forjan amistades, se transmiten valores y se fortalece el sentido de pertenencia de generaciones enteras.

Desde la organización destacaron que en cada cancha, tribuna, salón o sede social existen historias de esfuerzo, solidaridad y sueños compartidos que forman parte de la identidad profunda de la ciudad. En ese sentido, señalaron la importancia de conservar fotografías, relatos, documentos y anécdotas vinculadas a las instituciones deportivas bandeñas, muchos de los cuales corren riesgo de perderse con el paso del tiempo.

El proyecto propone construir colectivamente un archivo histórico del deporte local, que permita resguardar el legado social, cultural y humano de los clubes para las futuras generaciones.

Asimismo, remarcaron que la historia de las instituciones deportivas también refleja la historia de los barrios y de la comunidad bandeña, construida por hombres y mujeres que, con compromiso y esfuerzo, hicieron de cada club una verdadera familia y un símbolo de identidad colectiva.

El encuentro de convocatoria se realizará el viernes 29 de mayo, a las 18, en la sede de la Biblioteca Popular Alberdi, ubicada en Alberdi esquina Soler, en la ciudad de La Banda.

La invitación está dirigida a dirigentes, socios, deportistas, vecinos y todas aquellas personas interesadas en contribuir a la preservación de la memoria y la identidad del deporte bandeño.