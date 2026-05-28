Las inscripciones para la Feria Artesanal 2026 permanecerán abiertas hasta este viernes 29

Así lo informaron desde la división de Cultura de la Municipalidad de la Capital.

Hoy 21:23

La Municipalidad de la Capital, a través de la Dirección de Cultura, recuerda que este viernes 29 de Mayo vence el plazo establecido para la preinscripción online de artesanos y artesanas interesados en participar de la Feria Artesanal 2026, que se realizará durante el mes de julio en los predios de Changolandia y El Rosedal, en el marco del 473º aniversario de la “Madre de Ciudades”.

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Respecto del proceso operativo de preinscripción, se reitera que los interesados deben completar un formulario digital que se encuentra disponible en el sitio oficial de la Municipalidad de la Capital: www.santiagociudad.gov.ar/preinscripcionferia.

Las categorías disponibles de preinscripción son las siguientes: artesanos, gastronomía, kioscos, juegos infantiles y comidas al paso.

Para más información o consultas, se encuentran habilitados los números de teléfono 422-2829 (fijo) y 3855183401 (solo disponible para mensajes de whatsapp), además del correo electrónico: culturamunicipalsgo@gmail.com.

Cabe remarcar que, una vez finalizado el plazo fijado para las preinscripciones, una comisión evaluadora definirá cuáles serán las propuestas que formarán parte de la tradicional feria.