Invitan a una nueva edición de la “Cambiatón Mundialista”

Tras el éxito del primer encuentro, desde la Municipalidad invita a toda la comunidad a sumarse a una nueva edición este sábado 30 de mayo.

Hoy 21:27

La Municipalidad de la Capital llevará adelante una nueva jornada de la “Cambiatón Mundialista”, una propuesta recreativa y gratuita que invita a vecinos, familias y fanáticos del fútbol a compartir la pasión mundialista a través del intercambio de figuritas.

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La actividad se desarrollará este sábado 30 de mayo, de 18 a 20.30 horas, en la explanada de la Municipalidad de la Capital, ubicada frente a Plaza Libertad.

Luego de una primera edición que contó con una importante convocatoria de público y una gran participación de niños, jóvenes y familias, la propuesta regresa con espacios destinados al intercambio libre de figuritas, metegoles, música y sorteos.

La iniciativa busca generar un espacio de encuentro y participación comunitaria en torno al clima mundialista que comienza a vivirse en todo el país, promoviendo además actividades recreativas y gratuitas para todas las edades.

Desde el municipio invitaron a los vecinos a acercarse con sus álbumes y figuritas para disfrutar de una tarde diferente en pleno centro de la ciudad.