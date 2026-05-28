El Mercado Artesanal Municipal realizará una feria de emprendedores y dictará talleres de capacitación

La Municipalidad de la Capital realizará este viernes 29, de 9 a 12:30 horas, una Feria de Artesanos en las instalaciones del Mercado Artesanal Municipal ubicado en el Complejo Parque Norte.

Hoy 21:29

El evento reunirá a emprendedores y artesanos locales, quienes expondrán y comercializarán productos de cestería, cerámica, tejidos, textiles, cuero, fieltro, macramé y madera tallada, promoviendo la cultura y la producción regional.

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Con entrada libre y gratuita, los vecinos podrán recorrer los distintos puestos de emprendedores locales.

Asimismo, el Mercado Artesanal Municipal informó que se encuentran abiertos los talleres destinados a artesanos locales, con el objetivo de fortalecer la producción, promover el desarrollo emprendedor y generar espacios de capacitación e intercambio.

A cargo de José Giménez, el Taller de Macramé Básico se realizará los jueves 28 de mayo y 4 de junio. En tanto, el Taller de Cerámica para Niños, a cargo de Juan Paz, y el Taller de Cerámica para Adultos, a cargo de Eli Geréz y José Galván, se desarrollarán el próximo sábado 30.

Las tres capacitaciones se llevarán a cabo en el Mercado Artesanal Municipal ubicado en el Complejo Parque Norte. Los cupos son limitados e incluyen el material. Para informes e inscripciones, los interesados pueden comunicarse a los teléfonos 3855149469 o 3855372566.

Esta iniciativa busca acompañar y potenciar el talento de nuestros artesanos, fomentando el crecimiento de la economía local y la preservación de nuestras expresiones culturales.