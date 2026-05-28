Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 28 MAY 2026 | 19º
X
Locales

Recuerdan que el periodo tachas y exhibición para docentes será hasta el primero de junio

La Junta de Calificaciones y Clasificaciones del Servicio Educativo Municipal de la Capital informó que el período de tachas y exhibición correspondiente al Listado Provisorio de Inscripción Extraordinaria 2026 se extenderá hasta el próximo lunes 1 de junio.

Hoy 21:30

Los docentes inscriptos deberán dirigirse de manera presencial a las oficinas ubicadas en avenida Belgrano (N) 800, Bloque 1, del "Complejo Parque Norte", de lunes a viernes en el horario corrido de 8 a 18.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Asimismo, se recuerda que la página web para actualización de claves o de datos personales es sistema.santiagociudad.gov.ar/educacion/ingreso.php

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. En vivo: Boca se juega la clasificación en la Copa Libertadores ante Universidad Católica en la Bombonera
  2. 2. El Hipercado Libertad cerró sus puertas en Santiago y sus empleados protagonizaron un emotivo momento con los clientes
  3. 3. Clima en Santiago del Estero: cómo estará el tiempo este jueves 28 de mayo del 2026 según el SMN
  4. 4. Santiago del Estero se prepara para el Mr Gay 2026: música, feria y diversidad en una jornada cultural
  5. 5. Propietario de un negocio denunció un millonario faltante y señaló a su cajero como presunto culpable
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT