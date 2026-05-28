Recuerdan que el periodo tachas y exhibición para docentes será hasta el primero de junio

La Junta de Calificaciones y Clasificaciones del Servicio Educativo Municipal de la Capital informó que el período de tachas y exhibición correspondiente al Listado Provisorio de Inscripción Extraordinaria 2026 se extenderá hasta el próximo lunes 1 de junio.

Hoy 21:30

Los docentes inscriptos deberán dirigirse de manera presencial a las oficinas ubicadas en avenida Belgrano (N) 800, Bloque 1, del "Complejo Parque Norte", de lunes a viernes en el horario corrido de 8 a 18.

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Asimismo, se recuerda que la página web para actualización de claves o de datos personales es sistema.santiagociudad.gov.ar/educacion/ingreso.php