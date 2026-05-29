En el Día Mundial del Perro Mestizo, proteccionistas llamaron a reforzar el cuidado de los animales callejeros

Adriana Albornoz destacó la importancia de la concientización social, la adopción responsable y el respeto por los refugios construidos para perros sin hogar en distintos puntos de Santiago del Estero.

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En el marco del Día Mundial del Perro Mestizo, proteccionistas de animales de Santiago del Estero renovaron el pedido de compromiso y concientización social para mejorar la calidad de vida de los perros en situación de calle, especialmente ante la llegada de las bajas temperaturas.

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Durante un móvil en vivo de Noticiero 7 desde el centro de la Capital, Adriana Albornoz, reconocida proteccionista santiagueña, explicó las diferencias entre los perros mestizos y los perros callejeros, y remarcó la necesidad de involucrarse activamente en el cuidado animal.

“El perro mestizo es aquel que no pertenece a una raza definida, el que comúnmente llamamos sin raza. En cambio, el perro callejero es el que no tiene hogar, y no necesariamente tiene que ser mestizo, porque también hay perros de raza viviendo en la calle”, señaló.

Albornoz sostuvo que en los últimos años creció el número de personas que se sumaron al proteccionismo animal, aunque advirtió que todavía falta profundizar el compromiso social.

“Muchas veces sentimos pena al ver un perro abandonado, pero el principio de todo es involucrarse y tratar de ayudarlos. Quizás no podamos adoptarlos para siempre, pero sí ofrecerles un lugar bajo techo durante el frío o la lluvia”, expresó.

En ese sentido, destacó la importancia de que el cuidado animal no sea una moda pasajera, sino una práctica constante basada en la responsabilidad y el respeto.

Durante el móvil también se mostró uno de los refugios construidos para perros callejeros en la intersección de Salta y peatonal Tucumán, en pleno centro de la ciudad. Estos espacios fueron instalados gracias a donaciones y al trabajo conjunto de vecinos y proteccionistas.

“Pedimos que no los destruyan. Se hacen con mucho esfuerzo y también es importante mantenerlos limpios para que puedan seguir funcionando”, remarcó Albornoz.

Además, recordó que continúa vigente una campaña solidaria impulsada por el programa El Rincón de las Mascotas y Radio Panorama para recolectar abrigos y mantas destinados a perros sin hogar.

Las donaciones pueden acercarse a la recepción de Canal 7, ubicada en Andes y Córdoba, donde se instaló una caja destinada a reunir los elementos que luego serán distribuidos en distintos barrios de Santiago del Estero.

Finalmente, las proteccionistas insistieron en la necesidad de fortalecer el respeto hacia los animales y promover la adopción responsable como herramientas fundamentales para combatir el abandono y mejorar las condiciones de vida de los perros callejeros.