Qué rivales le pueden tocar a River en octavos de final de la Copa Sudamericana

El Millonario espera por el sorteo de los octavos de final y ya conoce a los posibles equipos que podrían aparecer en su camino rumbo al título continental. La ceremonia será este viernes en Luque, Paraguay.

28/05/2026

River ya tiene la cabeza puesta en los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Tras quedarse con el primer puesto de su grupo, el equipo de Eduardo Coudet evitó disputar los playoffs y ahora aguarda por el sorteo que se realizará este viernes desde las 12 en la sede de la Conmebol, en Luque, Paraguay.

El Millonario se enfrentará a uno de los ocho equipos que surjan de los cruces entre los segundos de la Sudamericana y los terceros de la fase de grupos de la Libertadores. De acuerdo al reglamento, las llaves ya quedaron definidas y River podría enfrentar a cualquiera de los siguientes ganadores:

Gremio vs. Bolívar

vs. Red Bull Bragantino vs. Sporting Cristal

vs. Vasco da Gama vs. Independiente Medellín

vs. O'Higgins vs. Boca

vs. Tigre vs. Nacional

vs. Caracas vs. Independiente Santa Fe

vs. Cienciano vs. Lanús

vs. Santos vs. Universidad Central

Entre todos esos posibles cruces, el morbo futbolero aparece con fuerza por la chance de un eventual Superclásico internacional. Si Boca supera a O'Higgins, podría cruzarse con River en octavos de final, algo que dependerá exclusivamente del sorteo. La posibilidad ya genera expectativa entre los hinchas de ambos clubes.

Las series de playoffs comenzarán después del Mundial 2026. Los partidos de ida se jugarán entre el 21 y el 23 de julio, mientras que las revanchas serán del 27 al 29 del mismo mes. Luego, los octavos de final arrancarán entre el 11 y el 13 de agosto, con River definiendo la serie en el Monumental una semana más tarde.

Además, como el conjunto de Núñez terminó como el segundo mejor líder de toda la fase de grupos, tendrá ventaja de localía en casi todas las instancias eliminatorias. La única excepción sería un posible cruce frente a Botafogo, equipo que cerró con mejor campaña y definiría en Brasil.

El sorteo también dejará definido el cuadro completo rumbo a la final de la Copa Sudamericana, que se disputará el sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.