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Incautación de marihuana en Tucumán durante visita a instituto

Personal de Drogas Peligrosas de Tucumán incautó marihuana en un vehículo que transportaba a familiares de un menor en el Instituto Padre Cura Brochero.

Hoy 01:30

En un operativo realizado el miércoles, personal de la Dirección Drogas Peligrosas de Las Talitas, Oeste y Capital, encontró marihuana en un vehículo que transportaba a visitantes del Instituto Padre Cura Brochero.

El hecho tuvo lugar alrededor de las 14 horas mientras el equipo policial llevaba a cabo una requisa exhaustiva utilizando un escáner portátil y el perro detector de drogas, Lebrón.

Durante la inspección de una combi que transportaba a 12 personas, el can detectó cannabis oculto debajo de una alfombra, en el área donde se encontraban sentadas dos mujeres, familiares de un menor que recibe tratamiento en la institución.

La infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes fue confirmada, y la droga fue inmediatamente secuestrada y puesta a disposición de las autoridades judiciales competentes.

Este operativo, que incluyó la colaboración de un escáner y un can adiestrado para la detección de drogas, se llevó a cabo en respuesta a los incidentes ocurridos el día anterior, donde se reportaron disturbios protagonizados por los menores alojados en la institución.

La intervención de las fuerzas de seguridad resalta la importancia de la vigilancia en lugares donde se brinda atención a menores, garantizando así un entorno seguro tanto para los pacientes como para sus visitantes.

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