Viernes gris y con posibles chaparrones en la Madre de Ciudades

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada húmeda, con cielo mayormente nublado y una temperatura máxima de 20 grados.

Hoy 01:34

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este viernes 29 de mayo una jornada fresca e inestable en Santiago del Estero, con probabilidad de chaparrones durante las primeras horas del día y cielo mayormente nublado hacia el resto de la jornada.

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De acuerdo con el reporte oficial, la temperatura mínima será de 15 grados, mientras que la máxima alcanzará los 20 grados, en un contexto de elevada humedad, que rondará el 87 por ciento.

Las condiciones meteorológicas podrían generar un ambiente húmedo y fresco desde la mañana, por lo que se recomienda circular con precaución ante la posible presencia de lluvias aisladas y calzadas resbaladizas.

Con el correr de las horas, el cielo continuará mayormente cubierto, aunque sin probabilidades significativas de precipitaciones hacia la tarde y la noche.

De esta manera, Santiago del Estero tendrá un cierre de semana marcado por el tiempo otoñal y temperaturas moderadas.