Roban 25 millones en emboscada en Santa Victoria Este durante compra de postes

Dos hombres fueron asaltados en Santa Victoria Este, Salta, por una banda armada que les robó 25 millones de pesos en una emboscada durante una transacción comercial.

Hoy 01:50

Un intento de operación comercial por la compra de 2.500 postes de quebracho se convirtió en una emboscada armada en el paraje Vertiente Chica, en Santa Victoria Este, Salta. Dos hombres denunciaron que fueron atacados por un grupo de al menos cinco individuos encapuchados y armados, quienes les sustrajeron aproximadamente 25 millones de pesos, además de cheques y otros efectos personales.

El violento suceso tuvo lugar el 28 de mayo, cuando los damnificados, un comerciante de 60 años de Córdoba y un hombre de 47 de Santiago del Estero, intentaban concretar un negocio forestal. Recibieron un llamado de alerta a la Subcomisaría de Santa Victoria Este alrededor de las 14.05, informando sobre un robo con armas de fuego en las cercanías de la ruta provincial 68.

Tras recibir la denuncia, el personal policial se trasladó al lugar, a unos 20 kilómetros de la localidad, donde los afectados relataron el asalto. Según su testimonio, habían pactado la compra de los postes con un individuo identificado como Ever Torres, con quien habían estado en contacto telefónico durante aproximadamente un año.

Al llegar al punto de encuentro, los comerciantes fueron guiados por el supuesto vendedor hacia una zona montuosa y aislada, donde se encontraban los postes. Sin embargo, fueron sorprendidos por un grupo de delincuentes armados que los obligaron a tirarse al suelo bajo amenazas, mientras uno de ellos disparaba al aire como medida intimidatoria.

En cuestión de minutos, los asaltantes les robaron dos portafolios que contenían 25 millones de pesos en efectivo, cheques y otros objetos personales. Además, sustrajeron la llave de encendido de su vehículo, dejándolos varados en el lugar del ataque. Posteriormente, personal de Criminalística logró recuperar la llave durante las labores de inspección.

La investigación del caso, calificado como robo calificado, está a cargo del fiscal penal de Salvador Mazza, Jorge Armando Cazón, quien ha implementado medidas urgentes para identificar a los responsables. La causa se centra en la planificación previa del ataque y las posibles conexiones del supuesto vendedor con los delincuentes.

Las autoridades continúan trabajando en la recolección de pruebas y testimonios, en un esfuerzo por esclarecer uno de los robos más impactantes en el norte provincial en las últimas horas.