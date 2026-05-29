Adabel Guerrero se refugia en el entrenamiento tras su separación y sorprende con su estado físico

La bailarina compartió imágenes de sus intensas rutinas en el gimnasio y mostró cómo el ejercicio se convirtió en un sostén emocional en medio de los cambios personales que atraviesa.

Hoy 02:13

Adabel Guerrero volvió a captar la atención de sus seguidores en redes sociales al compartir parte de su exigente rutina de entrenamiento físico, en un contexto atravesado por importantes cambios personales luego de su separación de Martín Lamela, con quien mantuvo una relación durante 17 años.

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La bailarina y actriz publicó en sus historias de Instagram distintos videos y fotografías desde el gimnasio, donde dejó ver no solo su trabajado estado físico, sino también el compromiso y la disciplina con los que encara cada jornada de ejercicios.

Vestida con un conjunto deportivo en tonos turquesa, Adabel realizó actividades de fuerza y resistencia, incluyendo ejercicios con bandas elásticas y levantamiento de peso. En una de las publicaciones, incluso desafió a sus seguidores al preguntarles si creían que podía levantar 80 kilos durante uno de los entrenamientos.

Además, destacó el rol motivador de su entrenador personal y compartió un mensaje sobre la importancia del acompañamiento en este tipo de rutinas. “A mi profe no le gusta que deje su voz en las historias, pero a mí me parece fundamental para que se den cuenta de que si no está él alentando no es lo mismo”, escribió junto a uno de los videos.

Más allá del aspecto físico, la artista dejó entrever que el entrenamiento se transformó en una herramienta fundamental para sostenerse emocionalmente en esta nueva etapa de su vida. Días atrás, había reflexionado públicamente sobre el proceso de reconstrucción personal que enfrenta tras la ruptura.

“Cuando se te desarma la vida que tenías armada… sentís que no vas a poder”, expresó en una publicación en la que comparó su situación con volver a armar un rompecabezas.

La separación con Lamela también implicó cambios en la dinámica familiar. Según contó, ambos continúan viviendo bajo el mismo techo por el bienestar de su hija Lola, al menos hasta la finalización del ciclo escolar.

En paralelo, Adabel confirmó recientemente que comenzó a conocer a Rodrigo Alenaz, un director vinculado al automovilismo. Aunque aclaró que el vínculo todavía está en una etapa inicial, reconoció que la conexión despertó interés en ella.

Mientras redefine distintos aspectos de su vida personal, la bailarina sigue apostando al ejercicio físico como una forma de mantenerse enfocada y canalizar sus emociones en medio de esta etapa de transformación.