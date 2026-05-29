Termas de Río Hondo bajo lluvias: qué esperar para hoy Viernes 29 de mayo de 2026

Las condiciones meteorológicas en Termas de Río Hondo anticipan un fin de semana marcado por la lluvia. Los termenses deberán prepararse para temperaturas frescas y precipitaciones moderadas.

Hoy 08:01

En la jornada de hoy, los termenses se encontrarán con llovizna persistente que marcará el inicio del fin de semana. La temperatura actual es de 16 °C, con una sensación térmica similar, lo que indica un clima fresco y húmedo.

La humedad alcanza el 100%, lo que contribuye a la sensación de inclemencia en el ambiente. Los vientos soplan a 5.8 km/h desde el sureste, aportando un leve movimiento al aire, pero no suficiente para dispersar las nubes que cubren el cielo.

El pronóstico para hoy, Viernes 29 de mayo de 2026, indica lluvias moderadas a intervalos, con una temperatura mínima de 16.2 °C y una máxima que podría llegar a los 19.1 °C. Los termenses deberán estar preparados para salir con paraguas y ropa adecuada para el clima.

Para mañana, Sábado 30 de mayo, se espera una situación similar, con lluvias moderadas y temperaturas que oscilarán entre los 16.3 °C de mínima y 19.2 °C de máxima. Es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores.

Finalmente, el pronóstico para el Domingo 31 de mayo muestra continuación de las lluvias, con mínimas de 16.5 °C y máximas que podrían alcanzar los 21 °C. Los termenses deben estar atentos a las condiciones climáticas durante este período lluvioso.