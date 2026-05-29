La Banda se prepara para un fin de semana inestable: lluvias y temperaturas frescas hoy Viernes 29 de mayo de 2026

La Banda enfrenta un clima inestable con lluvias y temperaturas frescas. Los bandeños deberán prepararse para un fin de semana con lluvias intermitentes.
En La Banda, Santiago del Estero, el clima se presenta hoy con una llovizna persistente que caracteriza la jornada. La temperatura actual es de 16.3 °C, lo que genera una sensación térmica similar, manteniendo a los bandeños bajo un manto de frescura.
Para el día de hoy, se espera un cielo cubierto a lo largo de la jornada, con temperaturas que oscilarán entre los 16.5 °C de mínima y los 22.2 °C de máxima. Esta situación climática invita a los habitantes a abrigarse y a estar atentos a las condiciones cambiantes.
De acuerdo con el pronóstico, mañana la situación se complicará un poco más con lluvias moderadas a intervalos. Las temperaturas mínimas se elevarán levemente a 16.9 °C, mientras que las máximas rondarán los 20.2 °C, por lo que la recomendación es llevar paraguas.
El domingo, el clima seguirá la misma tónica con lluvias moderadas que continuarán afectando la región. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 17.4 °C y las máximas se elevarán a 22.5 °C, lo que podría resultar en un fin de semana más fresco de lo habitual.
En resumen, los bandeños deben estar preparados para un clima variable y lluvioso en los próximos días. Hoy, la temperatura mínima será de 16.5 °C y la máxima de 22.2 °C, mientras que el pronóstico para mañana prevé lluvias con mínimas de 16.9 °C y máximas de 20.2 °C.