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La Banda se prepara para un fin de semana inestable: lluvias y temperaturas frescas hoy Viernes 29 de mayo de 2026

La Banda enfrenta un clima inestable con lluvias y temperaturas frescas. Los bandeños deberán prepararse para un fin de semana con lluvias intermitentes.

Hoy 08:11

En La Banda, Santiago del Estero, el clima se presenta hoy con una llovizna persistente que caracteriza la jornada. La temperatura actual es de 16.3 °C, lo que genera una sensación térmica similar, manteniendo a los bandeños bajo un manto de frescura.

Para el día de hoy, se espera un cielo cubierto a lo largo de la jornada, con temperaturas que oscilarán entre los 16.5 °C de mínima y los 22.2 °C de máxima. Esta situación climática invita a los habitantes a abrigarse y a estar atentos a las condiciones cambiantes.

De acuerdo con el pronóstico, mañana la situación se complicará un poco más con lluvias moderadas a intervalos. Las temperaturas mínimas se elevarán levemente a 16.9 °C, mientras que las máximas rondarán los 20.2 °C, por lo que la recomendación es llevar paraguas.

El domingo, el clima seguirá la misma tónica con lluvias moderadas que continuarán afectando la región. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 17.4 °C y las máximas se elevarán a 22.5 °C, lo que podría resultar en un fin de semana más fresco de lo habitual.

En resumen, los bandeños deben estar preparados para un clima variable y lluvioso en los próximos días. Hoy, la temperatura mínima será de 16.5 °C y la máxima de 22.2 °C, mientras que el pronóstico para mañana prevé lluvias con mínimas de 16.9 °C y máximas de 20.2 °C.

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