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Clima incierto en Añatuya: lluvias y temperaturas suaves para hoy Viernes 29 de mayo de 2026

Los habitantes de Añatuya se preparan para un día de lluvias moderadas, con un pronóstico que promete cambios en los próximos días. Las temperaturas se mantendrán suaves, lo que podría influir en las actividades diarias.

Hoy 08:21

Hoy, los añatuyenses se despiertan con lluvia moderada a intervalos, una condición que se espera se mantenga durante el día. La temperatura actual es de 15.3 °C, con una sensación térmica similar, lo que proporciona un ambiente fresco y húmedo.

La humedad en la atmósfera es del 89%, lo que contribuye a la sensación de frescura en la ciudad. Además, el viento sopla a una velocidad de 10.4 km/h desde el sureste, aportando un ligero movimiento al aire.

Para hoy, el pronóstico indica que las temperaturas oscilarán entre 14.6 °C y 21.6 °C. Por lo tanto, se recomienda a los añatuyenses estar preparados para un día con posibles precipitaciones intermitentes.

El día de mañana, 30 de mayo, se espera un cambio en las condiciones climáticas, con cielos parcialmente nublados y temperaturas que variarán entre 14.9 °C y 21.3 °C. Esto puede ofrecer un respiro a quienes prefieren un clima más seco.

Finalmente, el 31 de mayo se prevé que regresen las lluvias moderadas a intervalos, con mínimas de 15.8 °C y máximas de 22.4 °C. La población deberá mantenerse atenta a las condiciones climáticas cambiantes que caracterizan esta época del año en Añatuya.

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