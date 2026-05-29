El “Mundial de Atletismo” llega al Polideportivo con una propuesta para niños de 4 a 13 años

La jornada se desarrollará en el marco del programa Kids' Athletics Day y reunirá a participantes de distintas categorías, incluyendo una modalidad adaptada.

Hoy 08:24

En el marco del Día Mundial del Atletismo, la Asociación Civil JOTTA realizará este sábado 30 de mayo una nueva edición de su tradicional encuentro deportivo infantil en la Pista de Atletismo del Polideportivo Provincial.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La propuesta forma parte del programa internacional Kids’ Athletics Day, impulsado por World Athletics en distintos países del mundo, y cuenta con aval internacional para desarrollarse en Santiago del Estero.

Este año, el torneo tendrá una temática especial vinculada al Mundial de fútbol que comenzará en junio. Por eso, la actividad llevará el nombre de “Mundial de Atletismo”, con el objetivo de combinar deporte, juego, integración y espíritu de equipo.

Desde la organización destacaron que se trata de la 13° edición del encuentro, que cada año busca fomentar la iniciación deportiva, los hábitos saludables y la participación de niños y familias.

El evento contará con el acompañamiento de World Athletics, Atletismo Sudamericano, la Confederación Argentina de Atletismo (CADA) y Deportes de la Provincia.

Entre los principales objetivos se encuentran promover la iniciación deportiva, potenciar el sentido de pertenencia, garantizar la inclusión y generar un espacio de integración familiar.

Podrán participar niños y niñas de 4 a 13 años, en las categorías U6, U8, U10, U12 y U14. Como novedad, este año también se incorporará la categoría Adaptado.

La acreditación comenzará a las 14.30, mientras que el inicio de las pruebas está previsto para las 15.

Para más información e inscripciones, los interesados pueden comunicarse al WhatsApp: 385-3018658.