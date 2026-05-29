“Tengo hambre”: hallaron muerto a un jubilado y detuvieron a su hijo por abandono

La víctima vivía entre suciedad y sin asistencia. La Justicia investiga abandono de persona seguido de muerte.

Hoy 10:23

La muerte de Francisco Carlos Morán, un jubilado de 72 años, conmocionó a Mendoza y dejó al descubierto una historia de abandono extremo.

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“Tengo hambre”. Esa frase, repetida una y otra vez por el hombre, fue lo primero que escucharon los policías que lo encontraron en las últimas horas tirado en una casa de Godoy Cruz, con un estado de desnutrición alarmante y rodeado de suciedad.

Por el caso, el hijo de la víctima fue detenido e imputado por el delito de abandono de persona agravado.

El caso se destapó el domingo 10 de mayo, cuando una llamada al 911 alertó sobre la situación. Fue entonces cuando personal médico del Servicio de Emergencias Coordinadas (SEC) y efectivos policiales se presentaron en el lugar y se encontraron con la devastadora escena.

Según detallaron distintos medios locales como Diario Uno, la casa presentaba una falta total de higiene y no había alimentos a la vista.

En medio de esa situación, Morán agonizaba con un fuerte deterioro físico y suplicaba por comida.

Debido a la gravedad del cuadro, el hombre fue trasladado de urgencia a la Clínica Santa Clara pero los médicos no pudieron salvarlo. Murió apenas 24 horas después.

El diagnóstico fue contundente: además de la desnutrición, sufría neumonía y un edema agudo de pulmón por bronconeumonía. También detectaron múltiples hematomas en la cara y el cuerpo.

La investigación quedó en manos del fiscal Juan Carlos Alessandra, de la Unidad de Delitos contra el Medio Ambiente, los Animales y Delitos No Especializados.

Desde el primer momento, todas las miradas apuntaron al hijo del jubilado, Sergio Gustavo Morán, de 41 años, quien vivía en la misma casa pero no estaba presente cuando llegaron las autoridades.

Tras la muerte del jubilado, la Justicia mendocina dictó una orden de captura contra Sergio Gustavo Morán - el hijo de la víctima-, que logró esquivar durante dos semanas.

La captura finalmente se concretó en Godoy Cruz, cuando el sospechoso fue detectado por el sistema de reconocimiento facial del Ministerio de Seguridad y Justicia.

Tras ser identificado por las cámaras, los efectivos lograron interceptarlo y ponerlo a disposición del fiscal Alessandra, quien lo imputó por abandono de persona agravado por el grave daño en la salud ocasionado y por tratarse de su progenitor.

En un primer momento, surgió la versión de que el acusado podría tener algún problema mental, pero fuentes cercanas a la causa lo descartaron.

Además, se supo que Morán ya había estado bajo la lupa de la Justicia mendocina: en 2024 fue juzgado por un caso de violencia de género, que terminó con una suspensión de juicio a prueba (probation) por dos años.