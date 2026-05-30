Familiares y vecinos se concentraron frente a la casa de Agostina Vega para reclamar justicia

La adolescente de 14 años fue encontrada sin vida en un descampado de Córdoba. Entre lágrimas, allegados reclamaron justicia y acompañaron a la familia en medio de la conmoción.

Hoy 18:41

Familiares, amigos y vecinos de Agostina Vega se congregaron frente a la vivienda de la adolescente en la ciudad de Córdoba luego de confirmarse el hallazgo de su cuerpo. En medio de un profundo dolor, los presentes acompañaron a la familia y exigieron justicia por el crimen de la joven de 14 años.

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La escena estuvo marcada por la angustia, los abrazos y el reclamo de respuestas. Con carteles, velas y muestras de apoyo, allegados a la adolescente se acercaron hasta la casa familiar para acompañar a sus seres queridos tras conocerse la trágica noticia.

El caso había generado una fuerte conmoción en la provincia desde que se denunció la desaparición de Agostina Vega y se activó la Alerta Sofía. Durante varios días se realizaron intensos rastrillajes, allanamientos y distintas medidas investigativas para intentar determinar qué había ocurrido con la menor.

Finalmente, este sábado los investigadores hallaron el cuerpo de la adolescente en un descampado de barrio Ampliación Ferreyra, en una zona que ya estaba bajo la mira de la fiscalía por distintos indicios reunidos durante la pesquisa. Por el hecho permanece detenido Claudio Barrelier, principal sospechoso de la causa.