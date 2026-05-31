Wembanyama hizo historia y llevó a los Spurs a las Finales de la NBA tras eliminar al campeón

El francés fue la gran figura en la victoria de San Antonio sobre Oklahoma City Thunder en el séptimo juego del Oeste. Los Spurs volverán a disputar el anillo después de 12 años.

Hoy 00:58

Victor Wembanyama volvió a demostrar por qué es considerado una de las mayores estrellas del básquet mundial. El joven francés lideró a los San Antonio Spurs en una histórica victoria por 111 a 103 sobre Oklahoma City Thunder en el séptimo partido de las Finales de la Conferencia Oeste y clasificó a la franquicia texana a las Finales de la NBA.

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El triunfo tuvo un sabor especial para los Spurs, ya que consiguieron eliminar como visitantes al vigente campeón de la liga y al mejor equipo de la fase regular. Además, significó el regreso de la franquicia a la serie decisiva por el título por primera vez desde la temporada 2013-14.

Wembanyama, el líder de una noche inolvidable

El pívot francés aportó 22 puntos en el partido decisivo y fue elegido de manera unánime como el Jugador Más Valioso (MVP) de la serie.

A lo largo del enfrentamiento frente a Oklahoma, Wembanyama registró promedios de 27,3 puntos y 10,9 rebotes, números que terminaron siendo determinantes para el pase de los Spurs.

"Parte del sueño se va a convertir en realidad, es un sentimiento que no puedo explicar. Todo esto significa mucho para mí, pero no hemos terminado, tenemos cuatro juegos más por ganar", expresó el francés tras recibir el trofeo.

La sorprendente transformación de San Antonio

La clasificación adquiere una dimensión aún mayor si se tiene en cuenta que la temporada pasada los Spurs finalizaron en el puesto 13 de la Conferencia Oeste.

Con Mitch Johnson como entrenador interino, el equipo logró construir un proyecto competitivo alrededor de Wembanyama, acompañado por una camada de jóvenes talentos.

Entre ellos se destacaron Stephon Castle, que aportó 16 puntos en el partido decisivo, y Dylan Harper, además del importante trabajo de Julian Champagnie, quien sumó 20 unidades y fue clave en el cierre del encuentro.

La efectividad desde la línea de tres puntos también resultó determinante: San Antonio convirtió 17 triples sobre 40 intentos, una producción que terminó inclinando la balanza frente al Thunder.

El campeón se despidió en casa

Por el lado de Oklahoma City, el máximo anotador volvió a ser Shai Gilgeous-Alexander, quien finalizó con 35 puntos.

Sin embargo, el Thunder sintió la baja producción de Chet Holmgren, que apenas pudo sumar cuatro unidades en 33 minutos sobre el parquet.

La eliminación del campeón vigente garantiza además una curiosa estadística para la NBA: esta temporada habrá un octavo campeón diferente en las últimas ocho ediciones, una muestra de la enorme paridad que atraviesa la liga.

Se viene la gran final ante los Knicks

Ahora, los Spurs buscarán coronar su impresionante campaña frente a los New York Knicks, que llegan descansados tras barrer por 4-0 a su rival en las Finales de la Conferencia Este.

La serie por el trofeo Larry O'Brien comenzará este miércoles en el Frost Bank Center de Texas, donde San Antonio contará con la ventaja de localía.

Con Wembanyama como bandera y una generación joven que ilusiona a toda la franquicia, los Spurs vuelven a soñar con escribir una nueva página dorada en su historia.