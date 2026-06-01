Serena Williams vuelve al tenis a los 44 años: jugará por primera vez desde 2022

La leyenda estadounidense aceptó una invitación para disputar el torneo de Queen's y volverá a competir tras casi cuatro temporadas alejada del circuito profesional.

Hoy 10:01

Una de las máximas figuras de la historia del deporte está de regreso. Serena Williams confirmó su vuelta al tenis profesional a los 44 años, luego de casi cuatro temporadas sin disputar partidos oficiales.

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La ex número uno del mundo participará en el torneo de dobles de Queen's, en Londres, gracias a una invitación especial otorgada por la organización del certamen, que comenzará el próximo 8 de junio y servirá como preparación para Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada.

La noticia fue oficializada por la WTA, que confirmó la presencia de la estadounidense en el tradicional torneo sobre césped.

Su primer partido oficial desde el US Open 2022

Williams no compite profesionalmente desde el US Open 2022, torneo en el que protagonizó una emotiva despedida ante el público estadounidense.

Sin embargo, en aquel momento evitó hablar de retiro definitivo y explicó que estaba atravesando un proceso de transición hacia una nueva etapa de su vida, utilizando el término "evolución" en lugar de despedida.

Casi cuatro años después, la multicampeona volverá a tomar una raqueta en una competencia oficial.

El anuncio que revolucionó al tenis

La confirmación de su regreso generó un enorme impacto en el mundo del deporte.

La Federación Británica de Tenis celebró la noticia a través de sus canales oficiales con un mensaje que rápidamente recorrió las redes sociales: "Serena Williams está de vuelta. La leyenda regresará al tenis en el dobles del HSBC Championships".

La expectativa es enorme, tanto por el peso histórico de la estadounidense como por la incógnita sobre el nivel que podrá mostrar tras un largo período alejada del circuito.

Una carrera que marcó una época

La trayectoria de Serena la ubica entre las mejores tenistas de todos los tiempos.

A lo largo de su carrera conquistó 23 títulos de Grand Slam, una cifra que la convierte en la máxima ganadora de la Era Abierta.

Además, permaneció 319 semanas como número uno del ranking mundial y obtuvo 73 títulos individuales en el circuito profesional.

Uno de sus logros más impresionantes fue completar en dos oportunidades el denominado "Serena Slam", al conquistar de manera consecutiva los cuatro torneos de Grand Slam entre 2002 y 2003, y nuevamente entre 2014 y 2015.

Una leyenda también en los Juegos Olímpicos

Su legado también se extiende al movimiento olímpico.

La estadounidense obtuvo cuatro medallas de oro, una en singles y tres en dobles junto a su hermana Venus Williams, con quien formó una de las parejas más exitosas de la historia del tenis.

Mucho más que una campeona

Más allá de los títulos, Serena transformó el tenis moderno con su potencia física, su fortaleza mental y su capacidad para atraer nuevas generaciones de fanáticos.

Su influencia trascendió el deporte y la convirtió en una referencia global en temas vinculados a la igualdad de género, la diversidad y el empoderamiento femenino.

Ahora, después de casi cuatro años de ausencia, la leyenda estadounidense volverá a pisar una cancha profesional y protagonizará uno de los regresos más impactantes que recuerda el tenis mundial.