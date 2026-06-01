La Selección Argentina vivió una noche de preocupación en Kansas por tormentas, granizo y alerta de tornado

La ciudad donde se concentra la Scaloneta para el Mundial 2026 fue afectada por un fuerte temporal durante la madrugada. Hubo inundaciones repentinas y advertencias por fenómenos severos.

Hoy 00:25

La preparación de la Selección Argentina para el Mundial 2026 tuvo un inesperado capítulo de tensión durante la madrugada de este lunes. La ciudad de Kansas City, donde se encuentra concentrado el plantel de Lionel Scaloni, fue azotada por fuertes tormentas que obligaron a las autoridades a emitir alertas por posibles tornados e inundaciones repentinas.

El fenómeno meteorológico afectó distintos sectores de los estados de Kansas y Missouri, donde se registraron intensas lluvias, acumulación de agua y complicaciones en la circulación vehicular.

Según los reportes oficiales, en algunas zonas cayeron más de 10 centímetros de lluvia en apenas unas horas, generando anegamientos y situaciones de riesgo.

Alertas por inundaciones y posibles tornados

Las autoridades meteorológicas emitieron una alerta de inundación repentina para el condado de Wyandotte, en Kansas, y para los condados de Clay y Platte, en Missouri.

La advertencia se mantuvo vigente durante gran parte de la madrugada mientras las tormentas avanzaban sobre la región.

Horas antes del temporal, los servicios meteorológicos ya habían advertido sobre un escenario potencialmente peligroso para el área metropolitana de Kansas City.

Los pronósticos contemplaban la posibilidad de caída de granizo del tamaño de una pelota de tenis, ráfagas de viento de hasta 112 kilómetros por hora y la formación aislada de tornados.

Vecinos recibieron alertas en sus celulares

Con el avance de la tormenta, las condiciones comenzaron a deteriorarse cerca de la medianoche.

Ante el riesgo de fenómenos severos, numerosos habitantes de la región recibieron notificaciones preventivas en sus teléfonos celulares alertando sobre la posibilidad de tornados y tormentas intensas.

El Centro de Predicción de Tormentas de Estados Unidos ubicó a Kansas City dentro de un nivel de riesgo 2 sobre 5, categoría que contempla tormentas fuertes, inundaciones urbanas y la eventual formación de tornados aislados.

Cómo impactó en la preparación de la Scaloneta

Aunque no trascendieron inconvenientes directos en la concentración argentina, el fuerte temporal generó preocupación durante las horas de descanso del plantel.

La Selección se encuentra alojada en Kansas City como parte de su preparación para la Copa del Mundo y este lunes tiene prevista su primera práctica completa en el Compass Minerals National Performance Center, el moderno complejo deportivo utilizado por el Sporting Kansas City.

Qué pronostican para las próximas horas

Las condiciones meteorológicas comenzaron a mejorar durante la mañana, aunque los especialistas mantienen el monitoreo constante sobre la región.

Los pronósticos indican que podrían registrarse nuevas tormentas aisladas durante la tarde y la noche, aunque con una intensidad menor a la observada durante la madrugada.

La temperatura máxima prevista para este lunes rondará los 29 grados, mientras que la sensación térmica podría superar los 30° debido a la elevada humedad que dejó el temporal.

Mientras tanto, la Scaloneta continúa enfocada en su puesta a punto para el debut mundialista frente a Argelia, previsto para el próximo 16 de junio, en una ciudad que durante las últimas horas pasó de la tranquilidad a una noche marcada por la incertidumbre climática.