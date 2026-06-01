Gustavo Alfaro presentó la lista de Paraguay para el Mundial 2026 con presencia de jugadores del fútbol argentino

La Albirroja volverá a disputar una Copa del Mundo después de 16 años. Entre los convocados aparecen futbolistas de Lanús, Talleres, Independiente, San Lorenzo e Independiente Rivadavia.

Hoy 15:02

La Selección de Paraguay ya tiene definidos a los 26 futbolistas que representarán al país en el Mundial 2026. El entrenador argentino Gustavo Alfaro oficializó la nómina de convocados para la máxima cita del fútbol y alimentó la ilusión de una selección que regresa a una Copa del Mundo tras una larga ausencia.

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La última participación mundialista de la Albirroja fue en Sudáfrica 2010, torneo en el que alcanzó los cuartos de final y firmó la mejor actuación de su historia en una Copa del Mundo.

Ahora, con Alfaro al mando, Paraguay buscará volver a ser protagonista en el escenario más importante del fútbol internacional.

El regreso de Paraguay a la Copa del Mundo

El seleccionado paraguayo consiguió la clasificación después de una destacada campaña en las Eliminatorias Sudamericanas y afrontará el torneo con una base de futbolistas que compiten en las principales ligas de Europa y América.

El debut será el próximo 12 de junio frente a Estados Unidos, uno de los anfitriones del certamen, en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Presencia del fútbol argentino

Entre los convocados aparecen varios futbolistas que actualmente militan en el fútbol argentino.

Uno de ellos es el arquero Orlando Gill, de San Lorenzo, quien integra la nómina junto a otros jugadores con presente en la Liga Profesional.

También fueron citados el defensor José Canale, de Lanús, el zaguero Alexandro Maidana, de Talleres de Córdoba, y los delanteros Alex Arce, de Independiente Rivadavia, y Gabriel Ávalos, de Independiente.

Las figuras de la Albirroja

La lista también cuenta con nombres de peso que llegan desde las principales ligas del mundo.

Entre ellos sobresalen Gustavo Gómez, capitán de Palmeiras, Miguel Almirón, figura del Atlanta United, y el joven atacante Julio Enciso, una de las grandes promesas del fútbol paraguayo que actualmente juega en el Racing de Estrasburgo.

Además, aparecen futbolistas con experiencia internacional como Junior Alonso, Andrés Cubas, Damián Bobadilla, Ramón Sosa y Antonio Sanabria.

La lista completa de Paraguay para el Mundial 2026

Arqueros

Roberto Fernández (Cerro Porteño)

Orlando Gill (San Lorenzo)

Gastón Olveira (Olimpia)

Defensores

Gustavo Velázquez (Cerro Porteño)

Juan José Cáceres (Dinamo Moscú)

Gustavo Gómez (Palmeiras)

Omar Alderete (Sunderland)

Fabián Balbuena (Gremio)

José Canale (Lanús)

Junior Alonso (Atlético Mineiro)

Alexandro Maidana (Talleres)

Mediocampistas

Diego Gómez (Brighton)

Andrés Cubas (Vancouver Whitecaps)

Damián Bobadilla (São Paulo)

Matías Galarza (Atlanta United)

Braian Ojeda (Orlando City)

Mauricio (Palmeiras)

Alejandro Romero Gamarra (Al-Ain)

Gustavo Caballero (Portsmouth)

Delanteros

Miguel Almirón (Atlanta United)

Julio Enciso (Racing de Estrasburgo)

Ramón Sosa (Palmeiras)

Antonio Sanabria (Cremonese)

Alex Arce (Independiente Rivadavia)

Gabriel Ávalos (Independiente)

Isidro Pitta (Bragantino)

Con Gustavo Alfaro como conductor y una mezcla de experiencia y juventud, Paraguay intentará volver a ser protagonista en una Copa del Mundo y superar el histórico desempeño conseguido en Sudáfrica 2010.