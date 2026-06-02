La Jenny llega a Santiago del Estero con “Cachicalientas Tour”, su nuevo espectáculo de humor

El personaje creado por Wali Iturriaga se presentará el 8 de julio en el Teatro 25 de Mayo con una propuesta renovada que combina monólogos, música, improvisación y una fuerte interacción con el público.

Hoy 18:30

Tras conquistar los escenarios de Mar del Plata durante varias temporadas consecutivas y recorrer distintos países de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica, La Jenny vuelve a los teatros con un espectáculo completamente renovado. Se trata de “Cachicalientas Tour”, una propuesta que promete hacer reír al público de principio a fin.

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El popular personaje creado por Wali Iturriaga, que acumula cerca de 19 millones de seguidores en redes sociales y miles de millones de reproducciones en sus videos, continúa consolidándose como uno de los fenómenos humorísticos más exitosos del mundo hispanohablante.

En esta nueva gira, La Jenny despliega todo su universo humorístico a través de monólogos, situaciones cotidianas llevadas al extremo, canciones, improvisaciones y una permanente participación del público, convirtiendo cada función en una experiencia diferente.

Las relaciones personales, las redes sociales, los viajes, los cambios generacionales y las situaciones absurdas de la vida diaria forman parte de los temas que aborda el espectáculo con el estilo directo, descontracturado y espontáneo que caracteriza al personaje.

Con funciones agotadas en distintos países y una comunidad de seguidores que crece constantemente, La Jenny apuesta ahora por un show totalmente nuevo que busca reafirmar el éxito alcanzado en los últimos años.

La propuesta invita al público a identificarse con las historias, reírse de las situaciones más comunes y disfrutar de una noche cargada de humor.

“Cachicalientas Tour” se presentará el miércoles 8 de julio, a las 21.30, en el Teatro 25 de Mayo. Las entradas ya se encuentran disponibles en la boletería del teatro y a través de la plataforma NorteTicket.